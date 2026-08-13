Skolim powiększa imperium nad Bałtykiem. Pokazał nową willę

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Skolim poszerza działalność poza muzyką i telewizją. Artysta poinformował w mediach społecznościowych, że do jego obiektów noclegowych w Międzyzdrojach dołączyła kolejna nieruchomość!

Skolim powiększa działalność w Międzyzdrojach — do jego obiektów noclegowych dołączyła nowa willa Villa Draco Premium.
SkolimAKPA AKPA

Konrad Skolimowski znany szerzej jako Skolim, najpierw próbował kariery aktorskiej. Od 2015 roku pojawiał się w serialach, m.in. "O mnie się nie martw", "Barwy szczęścia" i "Na dobre i na złe". Później postawił na muzykę, a przełomem okazał się dla niego 2022 rok i utwór "Wyglądasz idealnie". W jego katalogu znajdziemy teraz masę przebojów takich jak "Daj mi Jedno Słowo", "Temperatura" czy "NIEWINNA".

Jego aktywność nie ogranicza się jednak tylko do sceny. Skolim rozwija także biznesy - zaczynał od własnych gadżetów, a następnie zainwestował w stację paliw w Czeremsze. Zapowiedział również uruchomienie kolejnej placówki w Olecku.

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Artysta nie tak dawno zainteresował się również branżą turystyczną. W Międzyzdrojach oferuje noclegi, a ceny pobytu w pokojach z balkonem sięgają około 1,1 tys. zł za dwie doby dla dwóch osób. Warto zaznaczyć, że opcja ta jest bezzwrotna. Za pobyt trzyosobowy trzeba zapłacić z kolei około 2,4 tys. zł.

Teraz Skolim poinformował, że jego nadmorska oferta została powiększona o kolejną willę. W poście na Instagramie wymienił dwa obiekty: Villa Sarenka oraz Villa Draco Premium Międzyzdroje.

"Od dzisiaj Villa Sarenka oraz Villa Draco Premium Międzyzdroje. Zapraszam, wpadajcie" - czytamy.

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