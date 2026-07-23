Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, rozsławił się na rodzimym rynku muzycznym jako polski król latino. Kilka lat temu podbił sieć tanecznymi hitami, takimi jak "Temperatura" czy "Wyglądasz idealnie". Jego kolejne przeboje z łatwością stawały się viralami w sieci, osiągając przy tym wielomilionowe wyświetlenia. Gwiazdor jednocześnie jest aktorem - gra jedną z ról w serialu TVP "Barwy Szczęścia" - a także biznesmanem i inwestorem. Udało mu się otworzyć własną stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu z niezwykle konkurencyjnymi cenami, o której dziś rozpisują się media w całym kraju.

Król latino ma na swoim koncie nie tylko solowe sukcesy, lecz także kilka duetów, które podbiły sieć. W ubiegłym roku nagrał utwór "Dziewczyno piękna" we współpracy z Cleo, z którą miesiąc temu opublikował kolejny duet - "Lubimy" - będący remiksem słynnego "Nie lubimy robić". Niedawno Skolim połączył siły także z gwiazdą Eurowizji 2023 - stworzył z Blanką kawałek "Niewinna". Później przyszła kolej na Justynę Steczkowską. Ich głośne "Mamacita" zadebiutowało na żywo na scenie Polsat Hit Festiwalu, a o premierze było głośno jeszcze przez kolejne tygodnie.

Edyta Górniak spotkała się na lunch ze Skolimem! "Bardzo grzeczny, bardzo serdeczny"

Teraz okazuje się, że Skolim ma szansę na kolejny duet z legendarną wokalistką. Podczas nagrywania nowego programu Polsatu - "Hitster" - dziennikarka portalu Pudelek porozmawiała z Edytą Górniak, która wyznała, że w przeszłości dogadywała temat wspólnego kawałka z królem latino. "Kiedyś rozmawialiśmy o tym, nawet mieliśmy taki lunch w zeszłym roku" - powiedziała autorka hitu "To nie ja".

Edyta Górniak wyznała, że nie miała problemu, aby dogadać się z piosenkarzem. Skolim wykazał się szacunkiem i grzecznością. "Ja bardzo lubię jego utwory, on był zawsze bardzo serdeczną osobą, przynajmniej w tych relacjach ze mną. Był zawsze bardzo grzeczny, bardzo serdeczny" - podkreśliła.

Skolim nagra duet z Edytą Górniak? Artystka ma jeden warunek

Wokalistka nie wyklucza więc możliwości współpracy ze Skolimem, lecz ma pewien warunek, który musiałby zostać spełniony, aby duet doszedł do skutku. "Więc możliwe... Jeżeli powstałoby coś naprawdę fajnego, bo to musiałby być po prostu sztos. Żeby połączyć nasze estetyki, żeby to połączyło fajnie fanów, a nie skłóciło fanów - pod tym warunkiem" - podsumowała Górniak.