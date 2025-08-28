"Wbijać i rozwalamy jutjuby" - napisał w swoim stylu Skolim po premierze nowej piosenki "Chodź się przytulać", a po raptem godzinie można było znaleźć pod teledyskiem ponad 1300 komentarzy.

"Mówiłem, że będę zaskakiwał" - pisał wokalista w zapowiedzi, a nowy utwór łączy latino z reggaetonem.

Skolim i nowa piosenka "Chodź się przytulać"

Dla wielu fanów to idealne zakończenie wakacji. W komentarzach tradycyjnie nie brak domysłów, kim jest blondwłosa piękność towarzyszącą wokaliście, ale nazwisko modelki z nakręconego na Malcie klipu "Chodź się przytulać" nie zostało ujawnione.

Poza wypuszczaniem kolejnych klipów polski król latino nieustająco koncertuje w całym kraju, dając po kilkanaście występów tygodniowo. W sobotę fani będą mieli aż cztery okazje, by zobaczyć go na żywo, dlatego pomiędzy tymi miejscami będzie przemieszczać się helikopterem.

Z kolei w niedzielę pojawi się w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, by wystąpić podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w Polsacie. Na scenie widzowie zobaczą także takie gwiazdy, jak m.in. Michael Patrick Kelly, Tommy Cash, Edyta Górniak, Urszula, Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Doda, Cleo, Golec uOrkiestra, a w plebiscycie Przebój Lata Radia ZET i Polsatu pojawią się Roxie Węgiel ("Błękit"), duet Jonatan & Smolasty ("Lady"), Kuba i Kuba ("Dość"), Gromee & Tyler Shaw ("Fire") oraz Wiktoria Kida & Księga Żywiołów ("Oj, dziewczyno").

"Już w tę niedzielę robimy totalną imprezę w kieleckiej Kadzielni na Magiczne Zakończenie Wakacji! Będzie gorąco, będzie tanecznie i będzie tak, jak lubicie - na pełnym luzie i z dobrą energią! Wbijajcie na koncert, a jak nie dacie rady, to oglądajcie nas w Polsacie. Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia, kochani!" - zaprasza Skolim.

Nazywają go polskim królem latino. Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski jest wokalistą oraz aktorem. Od 2018 r. występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Jako Skolim w krótkim czasie podbił scenę disco polo, dorabiając się nieoficjalnego tytułu króla latino.

Jego największym hitem jest piosenka "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Utwór ma obecnie ponad 243 mln odsłon. Przebój doczekał się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

Próg 100 mln odtworzeń przebiła także "Temperatura" (w sumie ponad 117 mln), a wśród przebojów Skolima są także m.in. "Nie dzwoń do mnie mała" (78 mln), "Ona mi dała" (59 mln), "Kiss Me Baby" (49 mln) i "Dziewczyno piękna" (duet z Cleo).

