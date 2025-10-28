Skolim i jego ideał dziewczyny. Córka Norbiego od razu zareagowała

Skolim przez lata był związany z Aleksandrą Sarnecką, z którą doczekał się dwóch synów: 5-letniego Jana i młodszego o rok Antoniego. Związek wokalisty jednak się rozpadł, a w połowie roku gwiazdor disco polo oficjalnie potwierdził, że jest singlem. W mediach nie ustają jednak spekulacje, czy Skolim jest z kimś związany. Te pogłoski za każdym razem się pojawiają przy okazji kolejnych teledysków, w którym z reguły u boku polskiego króla latino występują blondwłose piękności.

Skolim był ostatnio gościem Meloradia, gdzie został zapytany o trzy cechy, które jego zdaniem powinna mieć idealna dziewczyna.

"Powiedzmy, że sympatyczna, wyrozumiała... A trzecia? To jest taki rodzaj kobiety, która też jest twoim przyjacielem i czujesz się przy niej tak swobodnie, że wybierasz ją zamiast przyjaciela. Jest jeszcze oczywiście ten aspekt, że jest wybitnie piękna" - stwierdził Skolim.

Córka Norbiego reaguje na słowa Skolima

W studiu błyskawicznie zareagowała prowadząca Iga Dudziuk (prywatnie córka Norbiego), która dopytała, czy ma u niego szanse.

"Przyznam się szczerze, że jak cię zobaczyłem dzisiaj... wyglądasz bardzo ładnie" - odpowiedział Skolim.

Skolim w ostatnim czasie po raz kolejny podbił sieć za sprawą piosenki "Czy można panią prosić do tańca". W niespełna dwa tygodnie klip zanotował już ponad 15 mln odsłon. Kolejne ponad 3 mln ma na koncie teledysk "Autobana", w którym Skolim gościnnie wsparł Bungee.

Poza wypuszczaniem kolejnych klipów polski król latino nieustająco koncertuje w całym kraju, dając po kilkanaście występów tygodniowo. Pod koniec sierpnia był jedną z gwiazd Magicznego Zakończenia Wakacji w Polsacie.

Nazywają go polskim królem latino. Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski jest wokalistą oraz aktorem. Od 2018 r. występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Jako Skolim w krótkim czasie podbił scenę disco polo, dorabiając się nieoficjalnego tytułu króla latino.

Jego największym hitem jest piosenka "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Utwór ma obecnie ponad 246 mln odsłon. Przebój doczekał się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

Próg 100 mln odtworzeń przebiła także "Temperatura" (w sumie ponad 119 mln), a wśród przebojów Skolima są także m.in. "Nie dzwoń do mnie mała" (80 mln), "Ona mi dała" (60 mln), "Daj mi jedno słowo" (56 mln), "Kiss Me Baby" (50 mln) i "Dziewczyno piękna" (duet z Cleo).

