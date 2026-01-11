Skolim od lat działa w medialnym świecie. Zanim został "królem latino", występował w "Barwach szczęścia" i "Dziewczynach ze Lwowa". Obecnie najczęściej mówi się jednak o jego muzyce i niedawno otwartej stacji benzynowej. Gwiazdor znany z hitów takich jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" czy "Wejdę wyjdę" przez ostatni rok grał po kilka koncertów na dzień, mocno dbając o to, by zapaść w pamięć jak największej ilości osób.

Mimo ogromnej rozpoznawalności muzyk niechętnie dzieli się szczegółami na temat swojego życia prywatnego i pilnuje, by jego bliscy nie musieli się martwić o dociekliwość mediów. Wiadomo jednak, że Skolim dość długo związany był z Aleksandrą Sarnecką, z którą doczekał się dwóch synów - urodzonego w 2019 roku Antoniego oraz rok później Jana.

Dlaczego Skolim nie pokazuje swoich dzieci?

W niedawnej rozmowie z "Kozaczkiem" Skolim przyznał, że nie ma potrzeby pokazywać swoich synów całemu światu, dodając, że gdy sami dorosną, będą mogli samodzielnie o tym zadecydować: "To nie są zwierzęta, żebym ja ich pokazywał, czy nie pokazywał. Będą mieć, 16, 17 lat, będą chcieli w internecie się wygłupiać, to będą to robić".

Skolim i Aleksandra Sarnecka Instagram @skolim_ materiał zewnętrzny

Obecnie wiele gwiazd bez większego zastanowienia publikuje w sieci wizerunek własnych pociech, często w ogóle opierając na tym swoje treści. Muzyk przyznał, że taka forma budowania zasięgów jest dla niego niezrozumiała: "Jestem od tego, żeby im dawać wzorce odróżnienia dobra i zła. To nie są jakieś małpki, żeby ich pokazywać. Ja nie rozumiem tego, jak ludzie na dzieciach robią kontent".

W swojej wypowiedzi gwiazdor poruszył również ważną kwestię zgody samego dziecka na publikację jego wizerunku w sieci: "A może te dziecko by sobie tego nie życzyło? A może to jest jakaś prywatność? A może ci dorośli też powinni zrozumieć, że ten czas rodzinny, to jest ich czas, a nie ludzi z internetu. Ciężko".

