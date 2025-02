Skandal z 83-letnią laureatką Oscara. Po ćwierć wieku odebrali jej prestiżowy medal

Znana przede wszystkim z antywojennego hymnu "Universal Soldier" oraz współtworzenia nagrodzonej Oscarem piosenki "Up Where We Belong" wokalistka Buffy Sainte-Marie straciła przyznany jej blisko 25 lat temu prestiżowy Order Kanady. Co jest powodem skandalu?