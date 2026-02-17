Natalia Szroeder to obecnie jedna z czołowych postaci polskiej sceny popowej. Młoda wokalistka, pochodząca z Kaszub, rozpoczęła swoją karierę w niezwykle młodym wieku. Mając cztery lata wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola", a w 2011 r. została laureatką jednego z odcinków "Szansy na sukces", sięgając po utwór "Cicha woda" Maryli Rodowicz. Już jako dorosła artystka zasłynęła dzięki współpracy z Liberem - m.in. piosenką "Wszystkiego na raz".

W 2016 r. oddała w ręce fanów swój debiutancki krążek "Natinterpretacje", doskonale przyjęty przez słuchaczy. Późniejsze wydawnictwa - "Pogłos" i "REM" - umocniły pozycję piosenkarki na rynku. W swojej karierze miała okazję zagrać trasy koncertowe po całej Polsce, być dwukrotnie nominowana do Fryderyków czy podjąć się współpracy z Darią Zawiałow, Melą Koteluk oraz Sanah.

Od niedawna 31-letnia gwiazda spełnia się w zupełnie nowej roli - została jurorką talent show Polsatu. W 2024 r. Natalia Szroeder dołączyła do jury reaktywowanego po latach "Must Be The Music", w którym ocenia poczynania uczestników u boku Dawida Kwiatkowskiego, Miuosha oraz Sebastiana Karpiela-Bułecki.

Jednym z najświeższych wyzwań zawodowych Natalii jest koncert "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni". Piosenkarka wystąpi na scenie u boku m.in. Natalii Muiangi, Andrzeja Piasecznego, Organka, Margaret czy Wiktora Dyduły. Muzyczne wydarzenie obejrzą widzowie Polsatu już 20 lutego o godzinie 21:00.

Natalia Szroeder wychowała się w artystycznej rodzinie. Siostra i bracia poszli w jej ślady

Przygoda Szroeder ze sceną rozpoczęła się w młodym wieku przede wszystkim dzięki muzykalnej rodzinie. Gwiazda wychowywana była w duchu artystycznym, a rodzice byli dla niej wielkim wsparciem i inspiracją. Nic dziwnego, że nie tylko Natalia, lecz także jej rodzeństwo, zdecydowało się na muzyczną ścieżkę kariery.

31-latka ma siostrę Marcelinę i dwóch braci - Stanisława oraz Melchiora. Cała trójka niespełna rok temu zdecydowała się pójść w ślady Natalii zakładając zespół. Pod nazwą meh.masza.stas tworzą muzykę rockową, wydali już kilka piosenek oraz klipów, a także wystąpili na kameralnych koncertach. W Walentynki towarzyszyli swojej siostrze na koncercie w warszawskim klubie Stodoła, gdzie wystąpili w roli supportu.

Zespół meh.masza.stas założyło rodzeństwo Natalii Szroeder Instagram @meh.masza.stas materiał zewnętrzny

Fani są zachwyceni rodzeństwem Natalii Szroeder! Osiągną tak duży sukces jak siostra?

Media społecznościowe obiegły nagrania, na których widzimy fragmenty walentynkowego koncertu zespołu meh.masza.stas. Fani nie kryją zachwytu nad rodzeństwem Natalii Szroeder. "Ale ładna i utalentowana rodzina", "Ale podobieństwo do Natalii!", "Super są! Poza sceną też", "Dla mnie bije od wokalistki mieszanka Natalii i Kaśki Sochackiej", "Klasa" - czytamy na TikToku.

Co ciekawe, choć przygoda rodzeństwa z koncertami dopiero się rozpoczęła, Marcelina może pochwalić się sporym obyciem scenicznym. Wszystko za sprawą śpiewania w chórkach siostry! Natalia Szroeder od dawna zabiera ją na swoje trasy koncertowe, dzięki czemu młoda wokalistka może rozwijać swoje umiejętności wokalne.

Majka Jeżowska o wygranej Violetty Kapcewicz w „The Voice Senior”: Narodziny gwiazdy INTERIA.PL