Janet Jackson nie chciała tego nagrania. Wszystko zmieniły wakacje

W 1993 roku Janet Jackson wydała piąty album studyjny zatytułowany "janet.". Krążek przyniósł wyraźną zmianę w jej twórczości. Zamiast mocnych, społecznie zaangażowanych utworów, z których była wcześniej znana, artystka postawiła na bardziej osobiste piosenki i spokojniejsze brzmienie R&B.

Jednym z najważniejszych nagrań okazało się "That's the Way Love Goes". Początkowo jednak nic nie wskazywało na to, że właśnie ten utwór stanie się jej wielkim przebojem.

Producent Jimmy Jam przygotował instrumentalną kompozycję wykorzystującą fragment nagrania "Papa Don't Take No Mess" Jamesa Browna. Jackson nie była do niej szczególnie przekonana.

Przed świątecznym urlopem poprosiła producenta o kasetę z przygotowanymi utworami. Jam dołączył do niej również wspomniane nagranie. Piosenkarka zabrała taśmę na Anguillę, gdzie wypoczywała ze swoim ówczesnym mężem René Elizondo.

Po dwóch tygodniach wróciła do studia z zupełnie innym nastawieniem. Okazało się, że podczas wyjazdu wielokrotnie słuchała właśnie tej kompozycji i teraz koniecznie chciała ją nagrać.

Janet Jackson obudziła Jimmy'ego Jama o pierwszej w nocy. Miała pomysł

Na tym niespodzianki się nie skończyły. Jak po latach wspominał Jimmy Jam w rozmowie z magazynem "Dazed & Confused", pewnej nocy piosenkarka postanowiła natychmiast podzielić się nowym pomysłem.

Około pierwszej w nocy odezwała się przez interkom w jego domu, gdzie wówczas mieszkała z mężem.

"Jimmy, nie śpisz?" - zapytała.

"Teraz już nie" - odpowiedział producent.

Jackson oznajmiła, że wymyśliła tytuł utworu: "That's the Way Love Goes".

To był przełom. Pierwsza koncepcja piosenki miała bardziej melancholijny charakter i opowiadała o nieszczęśliwej miłości. Ostatecznie artystka skierowała ją w zupełnie inną stronę.

"That's the Way Love Goes" podbiło listy przebojów. Zdobyło też Grammy

Singiel ukazał się w kwietniu 1993 roku i błyskawicznie zdobył popularność. Już w maju dotarł na pierwsze miejsce Billboard Hot 100, na którym utrzymywał się przez osiem tygodni. Był to najdłużej notowany na szczycie amerykańskiej listy przebój w karierze Janet Jackson.

Nagranie wyróżniało się subtelnym rytmem, oszczędną aranżacją i charakterystycznym, spokojnym wokalem. W porównaniu z wcześniejszymi hitami artystki stanowiło wyraźną zmianę.

Sukces został przypieczętowany w 1994 roku, kiedy "That's the Way Love Goes" otrzymało nagrodę Grammy w kategorii najlepsza piosenka R&B.

Jimmy Jam wspominał później, że od początku prac nad płytą utwór należał do ulubionych nagrań zespołu. Trudno było jednak przewidzieć, że kompozycja, do której Janet początkowo podchodziła z dystansem, stanie się jednym z jej największych przebojów.



