Trwa 20. edycja "America's Got Talent" - amerykańskiego odpowiednika programu "Mam Talent" , który w Polsce cieszy się sporą popularnością. Nie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych - publiczność chętnie zasiada przed telewizorami we wtorkowe wieczory i ogląda popisy utalentowanych artystów, którzy marzą o wielkiej karierze. Poczynania uczestników oceniają Howie Mandel, Mel B, Sofía Vergara i uchodzący za najostrzejszego jurora Simon Cowell .

W ostatnim odcinku talent-show doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Simon Cowell, podczas jednego z przesłuchań, zaskoczył nie tylko publiczność, ale i samą uczestniczkę. Surowy juror zauważył bowiem potencjał nie w głównej występującej, a w jej towarzyszce - to jej postanowił dać szansę. Historia jest o tyle wyjątkowa, że wszystko rozegrało się w rodzinie!

Całe zdarzenie miało miejsce podczas castingu, w którym udział wzięła Gina Bellina. Kobieta pojawiła się na scenie "America's Got Talent" dzięki swojej wnuczce, Lillianie. Już na wstępie oznajmiła jurorom, że to dziewczyna potajemnie zgłosiła ją do udziału w programie. "Zapisała mnie za moimi plecami. Dowiedziałam się o tym zaledwie dwa dni przed moim przyjściem. Myślałam, że zwariowała, ale ona we mnie wierzyła" - wyznała Bellina.