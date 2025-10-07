W maju tego roku Blauka wypuściła swój drugi album "Wolta". Duet zaprezentował się m.in. podczas Next Fest w Poznaniu, a także w konkursie o Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival. Teraz w ramach przygotowań do trasy warszawska grupa przedstawia nową wersję jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych utworów z debiutu - "Zawzięcie (2025)".

"To świeże spojrzenie na swoją własną twórczość sprzed lat, skutkującą cięższym, chłodnym i noirowym klimatem, który pozwala spojrzeć na nią w innym świetle" - czytamy w opisie.

Za nową wersję odpowiedzialny jest duet Georgina Tarasiuk (wokal) i Piotr Lewańczyk (bas, instrumenty klawiszowe), ale również muzycy wchodzący w koncertowy skład Blauki - Michał Gołąbek (gitara) i Dominik Ossowski (perkusja).

"Ta piosenka towarzyszy nam od początku, ale dziś brzmi dla nas inaczej. Wtedy była o sile, by się wyrwać. Teraz jest o sile, by zostać" - opowiada Georgina Tarasiuk, która jest autorką tekstu.

Jeszcze przed premierą płyty "Wolta" Blauka wypuściła w sumie pięć singli: "Kiks", "Simona", "Berlin i Amsterdam", "Fason" oraz "Figura Lichtenberga".

Blauka - szczegóły trasy "Wolta":

12.10 - Gdańsk / Wydział Remontowy

16.10 - Wrocław / Łącznik

23.10 - Poznań / Pawilon

30.10 - Kraków / Poczta Główna

06.11 - Warszawa / Oczki.

Kim jest Georgina Tarasiuk?

Warszawski duet Blauka tworzą będący parą również w życiu prywatnym wokalistka Georgina Tarasiuk oraz basista i producent muzyczny Piotr Lewańczyk (na scenie wspierał m.in. Mroza, Ralpha Kaminskiego i Sorry Boys). Zespół tworzy muzykę z pogranicza rock/indie/vintage.

We wrześniu 2019 r. duet wypuścił debiutancki album "Miniatura", który zebrał ciepłe opinie wśród krytyków. Wykreowany przez Blaukę świat dopełnia sfera wizualna - zaskakujące pomysłowością teledyski zostały zauważone na festiwalach filmowych w Polsce, jak i za granicą m.in. USA, Kolumbii, Niemczech czy Rumunii.

Pochodząca z Białej Podlaskiej Georgina Tarasiuk już jako młoda dziewczynka podbijała różne lokalne konkursy. "Przez 22 lata mojej pracy nie spotkałem takiego fenomenu" - mówił w jednym z wywiadów Ireneusz Parafiniuk, nauczyciel muzyki Georginy.

W 1999 roku dziewczyna wystąpiła na Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. Tam zwróciła na nią uwagę twórczyni "Szansy na sukces", Elżbieta Skrętkowska. To producentka namówiła 11-letnią wówczas Tarasiuk do wzięcia udziału w programie TVP. Młoda wokalistka raczej nie żałowała, że pojawiła się w studiu, gdyż wykonaniem utworu "Dłoń" Natalii Kukulskiej trafiła do serca wokalistki, która w tym odcinku oceniała uczestników. Georgina wygrała program, a do dziś uważa się, że jej występ był jednym z najlepszych w historii.

Kukulska była tak mocno oczarowana dziewczyną, że zapraszała ją nawet na swoje koncerty w charakterze gościa. Tarasiuk występowała również m.in. z Violettą Villas. Wokalistkę uznano za wielki talent, miała okazję supportować Garou na jego trasie oraz wystąpić u boku Jose Cury. Wszystko to działo się po wydaniu jej debiutanckiej płyty "Georgina" (2002 rok). Jej producentem był Piotr Rubik, a na single promujące wybrano "Ten świat" i "Niedorosła miłość" (w klipie zagrał Adam Fidusiewicz znany z m.in. filmu "W pustyni i w puszczy").

Jeszcze przed rozpoczęciem występów w grupie Blauka wokalistka przypomniała o sobie za sprawą projektu "Legendy polskie". Wraz z Atanasem Valkovem wykonała przebój "Jaskółka uwięziona" Stana Borysa.

Baron został zignorowany przez swojego idola. "Niegrzeczny był" INTERIA.PL