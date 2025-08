Shawn Mendes ma na swoim koncie szereg hitów, dzięki którym podbił serca milionów słuchaczy. Albumy "Handwritten", "Illuminate", "Shawn Mendes" i "Wonder" stały się początkiem muzycznego monologu artysty, który ciąg dalszy swojej historii przedstawia w najnowszym projekcie "Shawn". Oprócz "Treat You Better", "There's Nothing Holdin' Me Back" i "If I Can't Have You" Polacy usłyszą w ramach trasy "On The Road Again" zbiór najnowszych utworów kanadyjskiego wokalisty.