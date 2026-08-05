Shawn Mendes potwierdził związek. "Jesteś światłem w każdym pomieszczeniu"

Pierwsze pogłoski o tej relacji pojawiły się w grudniu 2025 roku. Shawn Mendes i Bruna Marquezine byli później widywani razem w Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii, a niedawno spędzali czas ze znajomymi na jednej z plaż w Rio de Janeiro. Oboje konsekwentnie zachowywali milczenie.

Wszystko zmieniło się 4 sierpnia, gdy aktorka obchodziła urodziny. Mendes opublikował wspólne materiały i wprost nazwał ją swoją ukochaną.

"Wszystkiego najlepszego, kochanie. Jesteś światłem i matką w każdym pomieszczeniu, do którego wchodzisz. Nie chcę być zbyt sentymentalny, ale naprawdę zmieniłaś moje życie i jestem za ciebie ogromnie wdzięczny" - napisał.

Ostatnią część życzeń przygotował po portugalsku. "Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo" - dodał 27-letni gwiazdor.

Shawn Mendes pokazał wspólne chwile z Bruną Marquezine

Do urodzinowego wpisu trafiły nagrania z Casa Amarela Providência w Rio de Janeiro. To ośrodek prowadzący działalność edukacyjną i kulturalną dla dzieci. Marquezine została tam powitana przez grupę podopiecznych, z którymi później śpiewała i tańczyła.

Na jednym ze zdjęć Mendes i jego partnerka pozują razem. Wokalista pokazał również fotografię Bruny z psem oraz podziękował organizacji za wykonywaną pracę. Była to pierwsza publikacja z aktorką zamieszczona przez niego bezpośrednio na głównym profilu, dlatego fani odebrali ją jako oficjalne potwierdzenie związku.

Bruna Marquezine jest jedną z najpopularniejszych brazylijskich aktorek swojego pokolenia. Pracę przed kamerą rozpoczęła jeszcze jako dziecko, występując w produkcjach telewizyjnych, natomiast poza Brazylią rozpoznawalność przyniosła jej rola Jenny Kord w filmie "Blue Beetle".

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Shawn Mendes długo nie chciał nazywać swoich relacji

Życie uczuciowe autora przeboju "Stitches" od dawna wzbudza zainteresowanie mediów. Najgłośniej komentowany był jego związek z Camilą Cabello, który rozpoczął się w 2019 roku, niedługo po premierze ich wspólnego hitu "Señorita". Artyści rozstali się dwa lata później, a w 2023 roku na krótko dali sobie jeszcze jedną szansę.

W tamtym okresie Mendesa łączono również z Sabriną Carpenter, choć piosenkarz nigdy oficjalnie nie potwierdził tych doniesień.

Podczas koncertu w 2024 roku Kanadyjczyk przyznał, że bycie singlem często wiąże się z presją nieustannego szukania "tej jedynej" osoby. Sam postanowił przestać w ten sposób podchodzić do nowych znajomości i pozwolić im rozwijać się bez natychmiastowych deklaracji.

Z Bruną Marquezine najwyraźniej postawił właśnie na taki scenariusz. Przez osiem miesięcy nie komentował kolejnych doniesień, a kiedy w końcu zabrał głos, nie pozostawił już wątpliwości, co ich łączy.