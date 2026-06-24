Kanadyjska wokalistka Shania Twain urodziła się 28 sierpnia 1965 roku jako Eilleen Regina Edwards w Timmins w Ontario - już niedługo będzie świętowała swoje 61. urodziny. Choć wielu kojarzy nazwisko piosenkarki, wciąż niewielu wie, iż wychowała się w biedzie - jej rodzice rozwiedli się, gdy miała zaledwie dwa lata. Po ich rozstaniu zamieszkała z matką Sharon i siostrami. W domu się nie przelewało, więc jako kilkulatka występowała razem z domowym zespołem w lokalnych klubach, by pomóc finansowo swojej rodzinie. W 1987 roku doszło do tragedii - w wypadku samochodowym zginęła jej matka i ojczym, co przełożyło się na odłożenie marzenia o wielkiej karierze.

Shania Twain dopięła swego. Legenda muzyki nigdy nie zrezygnowała z marzeń

Shania Twain nie poddała się jednak przeciwnościom losu i wciąż starała się zaistnieć. Jak się okazało - skutecznie. Do największych przebojów artystki należą m.in. "Any Man of Mine", "That Don't Impress Me Much," "You're Still the One" oraz "Man! I Feel Like A Woman".

Przypomnijmy, iż pięciokrotnie nagrodzona Grammy artystka wydała w sumie sześć albumów studyjnych, które łącznie sprzedały się w nakładzie przekraczającym 100 mln egzemplarzy, co czyni z Kanadyjki jedną z najbardziej dochodowych gwiazd country na świecie. "The Woman In Me", "Come On Over" i "Up!" mają ponad 30 platynowych wyróżnień. Dodajmy, że "Come On Over" w USA w notowaniach Nielsen SoundScan (od 1991 roku) zajmuje drugie miejsce w gronie największych bestsellerów, ustępując jedynie "czarnej płycie" Metalliki.

Jako częste odniesienie w twórczości młodych twórców oraz ikona kultury, Shania Twain wciąż zbiera pochwały od współczesnych artystów wychowanych na jej muzyce, takich jak Taylor Swift, Kacey Musgraves, Haim, Carrie Underwood czy Avril Lavigne. Harry Styles wieloktornie okazywał szacunek artystce, a teraz zaprosił ją do roli supportu podczas londyńskiego przystanku na trasie "Together, Together Tour".

Shania Twain wzburzyła internautów. "W jej wieku już nie wypada"

Teraz Shania Twain znalazła się na językach nie za sprawą jej nienagannej artystycznej ekspresji, lecz z powodu - według wielu internautów - niestosownego stroju scenicznego. Odważnej stylizacja z wycięciami, podkreślająca nienaganną sylwetkę wokalistki, wywołała dyskusję w sieci.

"Wstyd. W jej wieku już nie wypada", "Nie jest babcią, ale i tak ten strój do mnie nie przemawia", "Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Nie wypada, żeby się tak ubierała w tym wieku", "Usilnie stara się ratować karierę. Shania, nie musisz tego robić. Nie bądź jedną z tych kobiet", "Czasem warto sobie uświadomić, że ludzie się starzeją i pewne rzeczy nie przystoją", "Shania, opanuj się! Można ubrać się scenicznie i z klasą, to nic trudnego" - piszą jedni internauci pod zdjęciami artystki, zaś drudzy bronią piosenkarkę i wchodzą w żywą dyskusję na platformie X.

Shania Twain podczas supportu koncertu Harry'ego Stylesa w Londynie X: @heyitsmeCarolyn materiał zewnętrzny

"Bardzo chętnie komentujecie ciała kobiet. Robicie to z Madonną, bo jest za stara, z Lizzo, bo jest za gruba albo z Arianą Grande, bo według was jest za chuda. Nigdy nie można wam dogodzić", "Wygląda obłędnie, więc nie widzę powodu, żeby miała tego nie pokazywać", "Dla niej czas się zatrzymał", "Już nie macie się czego czepiać. Wygląda bosko", "Jestem od niej o wiele młodsza, a chciałabym tak wyglądać", "Petarda", "Jest piękna - tak się starzeją dobrzy i bezproblemowi ludzie" - bronią wokalistkę internauci, którzy zwracają uwagę na wciąż istniejący w sieci problem ageizmu, czyli publicznej dyskryminacji ze względu na wiek.

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