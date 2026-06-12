Za nami wielkie otwarcie tegorocznych mistrzostwa świata w piłce nożnej. W pierwszym meczu (który odbył się 11 czerwca, o godz. 21 polskiego czasu) Meksyk na własnym stadionie Estadio Azteca zmierzył się z kadrą Republiki Południowej Afryki.

Mundial 2026 odbywa się w aż trzech krajach Ameryki Północnej: USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA zaplanowała w związku z tym aż trzy ceremonie otwarcia w każdym z tych państw. Organizatorzy chcą, by każda z nich była w innym stylu, z naciskiem na kulturę i muzykę danego kraju.

Ceremonie otwarcia w USA i Kanadzie odbędą się 12 czerwca. Z kolei Meksyk ma już za sobą inaugurację sportowej rywalizacji. FIFA ściągnęła na Estadio Azteca artystów światowej sławy, którzy uświetnili wieczór. Wystąpiła m.in. południowoafrykańska gwiazda Tyla, znana z przeboju "Water". Kibice obejrzeli także popisy latynoskich artystów, takich jak: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules i zespół Maná.

Shakira i Burna Boy wystąpili na ceremonii otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej 2026

Główną gwiazdą wieczoru była kolumbijska królowa piłkarskich piosenek - Shakira. Na stadionowej scenie połączyła siły z Burna Boyem z Nigerii, jednym z najpopularniejszych wokalistów z Afryki. To właśnie oni odpowiadają za oficjalny hymn tegorocznych mistrzostw - mowa o zaśpiewanej w aż pięciu językach (angielski, hiszpański, włoski, francuski i japoński) piosence "Dai Dai".

Warto przypomnieć, że to już czwarta piosenka stworzona przez Shakirę z okazji zawodów w piłce nożnej. Największym hitem (ponad 4,5 miliarda odsłon) pozostaje "Waka Waka (This Time For Africa)" promujący mistrzostwa świata 2010 w Republice Południowej Afryki.

Shakira mierzy się z falą krytyki. "Playbackira była świetna jak zawsze"

Widowisko Shakiry i Burna Boya przygotowano z rozmachem. 49-latka pojawiła się na scenie w biało-żółtym, neonowym kostiumie, imitującym strój sportowy, i okularach przeciwsłonecznych. Imprezowa stylizacja pozwoliła jej na energetyczne choreografie, których zdecydowanie nie brakowało. Kibice mogli oglądać również sporą grupę tancerzy, którzy dopełniali całe show.

Okazuje się, że starania Shakiry nie wszystkim przypadły do gustu. Tuż po zakończeniu ceremonii otwarcia w internecie wylała się fala krytyki. Choć hit "Dai Dai" rozbujał tłum zgromadzony na stadionie, kolumbijska gwiazda została oskarżona o śpiewanie z playbacku. Niektórym nie spodobało się również to, że to właśnie ona po raz kolejny została wybrana gwiazdą mundialu.

"Nudzę się już Shakirą na mistrzostwach świata. Może czas na coś innego", "Pewnego dnia Shakira odkryła playback i już nigdy się z nim nie rozstała", "Średnie otwarcie. Nie ma już innych artystów?", "Playbackira była świetna jak zawsze", "Zerowy budżet na ceremonię otwarcia, wszyscy udawali, że śpiewają", "Shakira wydawała się do tego zmuszona, jak małe dziecko, które musi iść do szkoły, a na dodatek śpiewała z playbacku" - czytamy w sieci.

Występ Shakiry nie przypadł do gustu internautom. Fani mają swoją teorię

Fani artystki, chcąc stanąć w jej obronie, stworzyli nawet teorię, według której zainaugurować mistrzostwa świata miała podstawiona dublerka, a nie Shakira. Zdaniem części internautów występująca na stadionie piosenkarka nie ruszała się jak słynna Kolumbijka. Niektórzy dostrzegli nawet znaczące różnice w wyglądzie - brak blizny na czole czy inny uśmiech.

"Wiemy, że ma bliznę na czole, inny kształt zębów, paznokci itd. Czy ona wyglądała wam na wysoką?", "Płaczę, jak to możliwe, że na inaugurację zaprosili dublera Shakiry", "Shakira, która pojawiła się na rozpoczęciu mistrzostw świata, w niczym nie przypomina tej, którą znamy", "Są trzy opcje: to nie była ona, tylko dublerka, albo Shakira wykonała operację plastyczną i dlatego się zmieniła, albo była zbyt wkurzona", "Nie przekonacie mnie, że to Shakira... Co za okropna dublerka", "Ten człowiek to NIE Shakira" - czytamy w komentarzach.

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL