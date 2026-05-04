Shakira to jedna z najpopularniejszych gwiazd muzyki rozrywkowej. Ma na koncie nagrody Grammy, statuetki Latin Grammy oraz ponad 120 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Współpracowała z największymi nazwiskami show-biznesu - między innymi z Beyoncé, Usherem i Annie Lennox. W trakcie swojej ponad 35-letniej kariery niejednokrotnie zachwycała fanów pokaźnymi koncertami, a najszerszym echem odbił się jej występ z Jennifer Lopez podczas Super Bowl Halftime Show w 2020 r.

Shakira zagrała rekordowy koncert w swojej karierze! Kosmiczny tłum na Copacabanie

W sobotę, 2 maja, Shakira wystąpiła na plaży Copacabana w Rio de Janeiro, gdzie od trzech lat odbywają się wyjątkowe, darmowe koncerty gwiazd w ramach serii Todo Mundo No Rio. Wydarzenie zgromadziło potężną publiczność - aż dwa miliony osób chcących usłyszeć kolumbijską ikonę na żywo.

Astronomiczną liczbę fanów, którzy zgromadzili się na Copacabanie, oficjalnie przekazał do mediów burmistrz miasta, Eduardo Cavaliere. Zdjęcia tłumu błyskawicznie obiegły sieć i zrobiły niemałe wrażenie.

Tłum na koncercie Shakiry na Copacabanie Pilar Olivares Agencja FORUM

Dwa miliony osób przyszło zobaczyć Shakirę na Copacabanie Pilar Olivares Agencja FORUM

Piosenkarka zaprezentowała w Rio de Janeiro widowiskowe show, złożone z niemal 30 piosenek. Widzowie usłyszeli hity takie jak "Hips Don't Lie", "She Wolf", "La Tortura" czy "Whenever, Wherever". U boku artystki pojawili się również goście specjalni - Anitta, Maria Bethania i Caetano Veloso.

"Przyjechałam tu mając 18 lat i marzyłam o tym, żeby dla was zaśpiewać. A teraz spójrzcie tylko... Życie jest magiczne" - mówiła Shakira w stronę tłumu, krótko po wejściu na scenę.

Madonna i Lady Gaga także zebrały rekordową publiczność na Copacabanie. Koncerty gwiazd przynoszą korzyści dla lokalnej gospodarki

Serię darmowych koncertów Todo Mundo No Rio w Brazylii w 2024 r. rozpoczęła Madonna, która zgromadziła pod sceną rekordową w swojej karierze liczbę widzów - ok. 1,6 mln! Już rok później w jej ślady poszła Lady Gaga, dając ogromny występ promujący album "Mayhem", w którym uczestniczyło aż 2,5 mln fanów. Był to nie tylko największy koncert w karierze amerykańskiej gwiazdy, lecz także największy z show solowych artystek w historii popkultury.

Darmowe koncerty na Copacabanie są doskonałą okazją dla artystek na pokazanie się szerokiemu gronu odbiorców i pobicie osobistych rekordów. Jednocześnie wpływają one na lokalną gospodarkę i przynoszą korzyści również dla burmistrza Rio de Janeiro. Występ Madonny wygenerował bowiem ponad 60 mln dolarów dla miasta, a Lady Gaga przyniosła miejscowym zysk wysokości ok. 109 mln dolarów.

