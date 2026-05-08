Wspomniany utwór "Waka Waka (This Time For Africa)" promujący Mistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki regularnie ląduje w czołówce zestawień największych przebojów piłkarskich imprez. Piosenka Shakiry ma ponad 4,5 miliarda odsłon.

To właśnie kolumbijska gwiazda została wybrana, by muzycznie promować rozpoczynające się 11 czerwca Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w trzech krajach Ameryki Północnej: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Shakira promuje piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026. Kiedy premiera "Dai Dai"?

14 maja poznamy piosenkę "Dai Dai", którą Shakira śpiewa w duecie z Nigeryjczykiem Burna Boyem, jednym z najpopularniejszych wokalistów z Afryki. Do sieci trafił właśnie fragment tego nagrania. W opublikowanym filmie, który został nakręcony na słynnej Maracanie w Rio de Janeiro (Brazylia), Shakira występują z grupą tancerzy.

Dodajmy, że po raz pierwszy w historii w mundialu wystąpi 48 reprezentacji narodowych. Zabraknie tam Polski - reprezentacja dowodzona przez Jana Urbana przegrała decydujący o awansie finał baraży ze Szwecją na wyjeździe 2:3.

W meczu otwarcia (11 czerwca, godz. 21 polskiego czasu) Meksyk na własnym stadionie podejmie kadrę Republiki Południowej Afryki. Mistrzowskiego tytułu broni Argentyna.

