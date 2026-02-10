Shakira upadła na scenie podczas koncertu. Nagranie obiegło sieć

Do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania jednego z przebojów z początków kariery artystki. Shakira, przemieszczając się po scenie z mikrofonem na stojaku, nagle straciła równowagę. Upadła na łokieć, pociągając za sobą statyw, co tylko spotęgowało dramatyzm całej sytuacji. Piosenkarka poderwała się z podłogi i kontynuowała utwór, rzucając w stronę tłumu z uśmiechem: "Auć, ale zaliczyłam upadek!". Publiczność odpowiedziała gromkimi brawami, a gitarzysta zareagował entuzjastycznym okrzykiem wsparcia.

Fala wsparcia dla piosenkarki

Nagrania z koncertu szybko obiegły media społecznościowe. W komentarzach dominowała troska, ale też podziw dla opanowania artystki. "Serce na moment mi stanęło, ale ona wstała jak wojowniczka" pisali internauci. Inni dodawali, że taki profesjonalizm to dziś rzadkość na wielkich scenach. Nie brakowało też głosów pełnych emocji: "Ten łokieć musiał zaboleć, mam nadzieję, że nic poważnego" czy "Niewielu artystów potrafi po takim upadku po prostu śpiewać dalej jak gdyby nic się nie stało".

"Jestem z gumy". Shakira uspokaja po koncercie

Dzień po występie sama zainteresowana postanowiła odnieść się do całej sytuacji. Na Instagramie opublikowała fragment nagrania z upadku i dodała żartobliwy komentarz po hiszpańsku: "Nie martwcie się, jestem z gumy, hahaha". Chwilę później dorzuciła jeszcze: "Nikt nie jest odporny na upadki".

To nie pierwszy raz, gdy artystka zalicza sceniczną wpadkę. W 2025 roku podobny incydent miał miejsce podczas koncertu w Montrealu, również zakończony szybkim powrotem na nogi i kontynuowaniem show.

Rekordowa trasa i osobisty rozdział w karierze

Koncert w San Salvador był częścią światowej trasy Las Mujeres Ya No Lloran, promującej dwunasty studyjny album Shakiry o tym samym tytule. Tournee, które ruszyło w lutym 2025 roku w Rio de Janeiro, jest pierwszym od siedmiu lat i od początku bije rekordy frekwencji oraz wpływów.

Według branżowych danych trasa przyciągnęła już ponad 3,3 miliona fanów i wygenerowała setki milionów dolarów przychodu, stając się najbardziej dochodowym tournée w historii artystów latynoskich. W wielu krajach bilety znikały w ciągu godzin, a organizatorzy dokładali kolejne daty koncertów.

W samym repertuarze nie brakuje osobistych akcentów. Szczególne emocje wzbudza utwór uznawany za muzyczne rozliczenie z Gerardem Piqué, byłym partnerem Shakiry, z którym rozstała się w 2022 roku po ponad dekadzie związku. W tekście pojawiają się wymowne wersy o zamianie "Ferrari na Twingo" czy "Rolexa na Casio", a także słynne już zdanie o tym, że artystka jest "warta dwóch dwudziestodwulatek".

W jednym z wywiadów piosenkarka nie ukrywała, że rozstanie otworzyło w niej nową energię twórczą. "Nie miałam czasu przez męża. Teraz jestem bez męża. Tak, mąż mnie spowalniał. Teraz jestem wolna i mogę naprawdę pracować" mówiła bez ogródek. Tłumacząc tytuł albumu, dodała: "Teraz kolej na mężczyzn. Przez zbyt długi czas kazano nam płakać według scenariusza i bez zakończenia tylko dlatego, że jesteśmy kobietami".

