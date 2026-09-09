Shakira szykuje się do rozpoczęcia swojej rezydentury koncertowej w Madrycie, która potrwa od 18 września do 11 października. Kilkanaście nadchodzących dat to jedyne europejskie występy piosenkarki w ramach "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Specjalnie dla niej budowany jest stadion, umiejscowiony w parku Macondo, w kompleksie Iberdrola Music w dzielnicy Villaverde w Madrycie. Przestrzeń będzie mogła pomieścić do 50 tys. widzów każdego wieczoru.

Shakira zdradza szczegóły rezydencji koncertowej w Europie. Organizuje cały festiwal!

Do otwarcia europejskiej części trasy koncertowej Shakiry pozostał nieco ponad tydzień, a artystka ogłasza właśnie szczegóły wydarzeń. Okazuje się bowiem, że swoje występy w Madrycie postanowiła połączyć z wielkim świętowaniem i celebracją kultury latynoskiej. W parku Macondo - inspirowanym fikcyjnym miastem stworzonym przez kolumbijskiego pisarza Gabriela Garcíę Márqueza w "Stu latach samotności" - odbędzie się festiwal "Es Latina".

Impreza obejmie cztery weekendy i dwie wielkie sceny, również zbudowane specjalnie na tę okazję. Na miejscu odbędą się aktywności związane z muzyką, tańcem, modą, sztuką, a nawet spotkania z autorami książek i rozmowy o literaturze. Nie zabraknie punktów gastronomicznych z tradycyjnymi przysmakami Latynosów.

Park festiwalowy otwarty będzie w dniach, gdy w Madrycie zaplanowane zostały koncerty Shakiry. Aktywności startować będą od godz. 12:00 w południe, a kończyć się będą o północy. W międzyczasie - około godz. 20:30 - odbywać się będzie show głównej gwiazdy.

W Madrycie powstaje specjalne miasteczko festiwalowe dla Shakiry. Postawią jej muzeum i sceny dla pozostałych gwiazd!

Jednym z najważniejszych miejsc na "Es Latina" będzie muzeum poświęcone w całości twórczości oraz życiu Shakiry. Fani kolumbijskiej wokalistki będą mieli okazję obejrzeć nigdy wcześniej niepublikowane materiały, wybrane przez samą gwiazdę.

Autorka hitu "Waka Waka" zaprosiła na imprezę także artystów muzycznych, którzy towarzyszyć jej będą przy okazji madryckiej rezydencji. Na scenach rozstawionych w parku Macondo wystąpią m.in. Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, Santos Bravos i Yerai Cortés.

Shakira organizuje festiwal poświęcony kulturze latynoskiej. "Łączy nas język, pamięć, gesty i wspólne chwile"

Przy okazji wywiadów promujących wydarzenie Shakira wyznała, dlaczego zdecydowała się sprowadzić do Madrytu zarówno hiszpańskie, jak i latynoskie gwiazdy. "Łączy nas język, pamięć, gesty i wspólne chwile" - powiedziała artystka. "Atlantyk, znajdujący się między nami, dawno przestał być oceanem. Teraz jest więzią" - podsumowała w wymownych słowach, zachęcając fanów do uczestniczenia w celebracji swojej kultury.