Shakira przyłapana z przystojniakiem. Od razu rozpoczęły się spekulacje

11 czerwca Shakira była jedną z gwiazd ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Mexico City, gdzie w duecie z nigeryjskim gwiazdorem Burna Boyem wykonała hymn tegorocznego mundialu - "Dai Dai".

Występ kolumbijskiej wokalistki w stolicy Meksyku odbył się w trakcie przerwy jej światowej trasy "Las Mujeres Ya No Lloran". Do 25 lipca gwiazda koncertować będzie w USA. To właśnie przed jednym z hoteli w Los Angeles przyłapano 49-latkę razem z meksykańskim aktorem Manuelem Garcia-Rulfo.

Shakira z meksykańskim przystojniakiem. Co ich łączy?

Plotkarskie media i internauci już sugerują, że była to randka, szczególnie, że 45-latek raptem kilka miesięcy temu zakończył trwający trzy lata związek z Audrey McGraw, czyli najmłodszą córką gwiazd muzyki country - Faith Hill i Tima McGraw. Para usunęła wspólne zdjęcia z mediów społecznościowych, przestali się też wzajemnie obserwować, a w ślady Audrey poszły także jej dwie siostry.

Manuel Garcia-Rulfo fanom kinematografii jest znany z występów w takich produkcjach, jak m.in. filmy "Siedmiu wspaniałych", "Morderstwo w Orient Expressie", "Mężczyzna imieniem Otto" oraz seriale "Od zmierzchu do świtu" i "Prawnik z Lincolna".

Dodajmy, że obserwatorzy już zwrócili uwagę, że Manuel Garcia-Rulfo zdecydowanie bardziej pasuje do Shakiry niż jej były partner, młodszy od niej o dekadę piłkarz Gerard Piqué. Związek wokalistki z hiszpańskim obrońcą rozpadł się po 11 latach w czerwcu 2022 r. Shakira i Gerard mają dwóch synów: Milana (13 l.) i Sashę (11 l.).

19 lipca Shakira będzie jedną z muzycznych gwiazd specjalnego koncertu na stadionie MetLife w New Jersey podczas przerwy w finale mundialu. Razem z nią pojawią się inne wielkie gwiazdy światowego popu: Madonna (USA) i grupa BTS (Korea Południowa).

Z kolei na przełomie września i października Shakira da jeszcze 12 stadionowych koncertów w Madrycie.

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