Shakira świętowała swoje 49. urodziny 2 lutego br. Choć show-biznes wiąże się ze stresogennymi sytuacjami, wokalistka nie zapomina o systematycznym dbaniu o umysł i ciało. Teraz tłumaczy, jak utrzymuje zdrowego ducha i piękną sylwetkę.

Shakira od lat dba o piękne ciało. "To chyba przywróciło mnie do formy"

Wokalistka wie, jak ciężkie chwile w życiu mogą wpłynąć na stan zdrowia - w 2022 roku związek Shakiry i Gerarda Pique'a oficjalnie się zakończył. Powodem rozstania była zdrada - piłkarz wdał się w romans z 23-letnią wówczas Clarą Chią Marti. Na swoim ostatnim albumie, zatytułowanym "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira odniosła się do zdrady, czym przykuła uwagę mediów oraz fanów na całym świecie.

Krążek triumfował na listach przebojów, wspiął się na sam szczyt zestawień "Top Latin Albums" i "Latin Pop Albums", co uczyniło artystkę pierwszą kobietą, która osiągnęła szczyty list przebojów w czterech różnych dekadach. Do współpracy nad płytą Shakira zaprosiła wielu twórców, w tym Cardi B, która wsparła Kolumbijkę w utworze "Puntería".

"Staram się ćwiczyć. Nie tylko chodzę na siłownię, bo czasami mam dość bieżni. Od niedawna postanowiłam uprawiać sport, ponieważ jest świetną zabawą. Gram w koszykówkę, w tenisa - każdego dnia jest coś innego. To chyba przywróciło mnie do formy" - przyznała piosenkarka w wywiadzie dla "Women's Health".

