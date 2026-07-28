Shakira to jedna z czołowych postaci światowej sceny rozrywkowej. Kolumbijska piosenkarka ma na swoim koncie nagrody Grammy, statuetki Latin Grammy oraz ponad 120 milionów sprzedanych płyt. Współpracowała z największymi nazwiskami show-biznesu - między innymi z Beyoncé, Usherem i Annie Lennox. W trakcie swojej ponad 35-letniej kariery niejednokrotnie zachwycała fanów pokaźnymi koncertami, a najszerszym echem odbił się jej występ z Jennifer Lopez podczas Super Bowl Halftime Show w 2020 r., a także koncerty podczas mundialu.

W lutym przyszłego roku Shakira skończy 50 lat, lecz niektórym naprawdę trudno w to uwierzyć. Kolumbijska gwiazda zachwyca sylwetką, której mogłyby pozazdrościć jej nawet młodsze o 20 lat koleżanki z branży. Jej "Hips don't lie", a to wszystko dzięki regularnym ćwiczeniom i restrykcyjnej diecie. Codzienne nawyki artystki opierają się na prostych zasadach, dzięki którym może wyglądać i czuć się doskonale, nawet mając prawie 50 wiosen na karku.

Shakira od lat zachwyca doskonałą sylwetką. Oto sekret jej diety

Podstawą diety Shakiry jest ogromna dyscyplina. Piosenkarka unika przetworzonej żywności oraz używek i choć uwielbia słodycze, dawno nauczyła się kontrolować zachcianki. 49-latka je od pięciu do sześciu małych posiłków każdego dnia. Jej dieta bogata jest w białka (często wybiera ryby albo kurczaka), świeże warzywa oraz owoce.

Największym sekretem jej diety jest jednak sposób na podjadanie. Artystka, zamiast sięgać po kaloryczne słodycze i przekąski, zastępuje je... warzywnymi zupami. Ciepły posiłek zwykle bardzo ją nasyca i gasi apetyt na słodkości.

"Śniadanie, lunch i kolacja z porcją białka w każdym posiłku oraz świeżymi warzywami albo niewielką ilością owoców o niskim indeksie glikemicznym, a jako przekąski zaczęłyśmy wprowadzać zupy. Niektóre świetne zupy są sycące i ciepłe. Więc o godzinie szesnastej, kiedy ludzie mają ochotę na kofeinę i ciastko, zupa jest naprawdę świetną opcją, bo napełnia, daje wrażenie pełnego posiłku i pozwala dotrwać do kolacji, a jednocześnie nie jest bardzo kaloryczna" - opowiedziała trenerka Shakiry, Anna Kaiser, na łamach "E! News".

Shakira ćwiczy nawet pięć dni w tygodniu. Jej trenerka ujawnia szczegóły

Dieta gwiazdy nie przyniosłaby pożądanych efektów gdyby nie nieustanne ćwiczenia. Anna Kaiser wyjawia, że Shakira trenuje przez pięć dni w tygodniu - tylko dzięki temu jest w stanie dawać tak energiczne i przepełnione tańcem koncerty. "Czasem robimy samo cardio, czasem zaczynamy od siły, a potem cardio - lubimy mieszać" - opowiada trenerka.

Okazuje się, że artystka nie stroni także od basenu. Często kończy dzień pływając, nawet jeśli znajduje na to czas dopiero po północy. "Nie ma lepszego sposobu na uspokojenie układu nerwowego i jednoczesny trening bez obciążenia stawów" - podkreśla Anna Kaiser.



