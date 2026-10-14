Shakira ma nowego partnera? Media łączą ją z 12 lat młodszym sportowcem

Nowe doniesienia na temat Shakiry pojawiły się w programie "El Gordo y la Flaca" stacji Univision. Według dziennikarza Jordiego Martína zainteresowanie Serge'em Ibaką miała wykazać sama wokalistka. Znajomość miała rozwijać się bez rozgłosu, ale kolejne spotkania szybko zwróciły uwagę mediów.

Ibaka był widziany na kilku koncertach artystki. W lipcu pojawił się na jej występie w Barclays Center w Nowym Jorku, po którym opublikował wspólne zdjęcie z Shakirą. Później miał bawić się także na jej koncertach w Madrycie.

Shakira i Serge Ibaka byli razem w Paryżu?

Najwięcej emocji wywołały informacje o wspólnych podróżach. Według Jordiego Martína wokalistka i były koszykarz mieli korzystać z prywatnego samolotu, a jeden z wyjazdów prowadził do Paryża w czasie tygodnia mody.

Dziennikarz Aurelio Manzano postanowił zweryfikować plotki w otoczeniu artystki. Jego rozmówcy mieli potwierdzić, że Shakira i Ibaka spotykali się kilkukrotnie. Jednocześnie utrzymują, że obecnie są jedynie przyjaciółmi.

Ostrożność zachowuje również Martín. Choć przekonuje, że między gwiazdami może rozwijać się coś więcej, nazywanie sportowca nowym partnerem Shakiry uważa jeszcze za przedwczesne.

Sami zainteresowani nie skomentowali doniesień.

Kim jest Serge Ibaka?

Serge Ibaka pochodzi z Konga, ale posiada także obywatelstwo Hiszpanii. Przez kilkanaście lat grał w NBA. Występował w Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers i Milwaukee Bucks. Największy sukces odniósł w 2019 roku, kiedy razem z Toronto Raptors zdobył mistrzostwo ligi.

Później przeniósł się do Europy, gdzie reprezentował Bayern Monachium oraz Real Madryt. Obecnie pozostaje bez klubu.

37-letni Ibaka jest młodszy od Shakiry o 12 lat. Sportowiec mierzy 211 cm, natomiast wokalistka ma 157 cm wzrostu. Różnica wynosi więc 54 cm, z czego sami żartowali przy okazji wspólnego zdjęcia.

Koszykarz był wcześniej związany między innymi z piosenkarką Keri Hilson i modelką Cindy Bruną.

Życie Shakiry po rozstaniu z Gerardem Piqué

Shakira i Gerard Piqué poinformowali o rozstaniu w czerwcu 2022 roku. Ich związek trwał ponad dekadę, a para doczekała się dwóch synów. Po zakończeniu relacji artystka przeprowadziła się z dziećmi do Miami i skupiła na trasie koncertowej oraz nowych nagraniach.

Rozpad związku stał się także jednym z głównych tematów jej twórczości. W kolejnych utworach Shakira otwarcie wracała do zdrady byłego partnera i opowiadała o emocjach towarzyszących rozstaniu.

W ostatnich latach wokalistkę łączono z Lewisem Hamiltonem, Lucienem Laviscountem oraz Manuelem Garcíą-Rulfo. Żadna z tych relacji nie została oficjalnie potwierdzona. Także doniesienia o Serge'u Ibace pozostają na razie w sferze medialnych spekulacji.