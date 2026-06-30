Seweryn Krajewski od lat na stałe przebywa w mieście Clifton w stanie New Jersey w USA ze swoją partnerką Heleną Giersz. Jedynym kontaktem z obecnym życiem 79-letniego muzyka jest oficjalna strona Fundacji im. Seweryna Krajewskiego. To właśnie tam można zobaczyć m.in. zdjęcia z psem, czy z gitarą nad basenem.

Dawny lider Czerwonych Gitar (w zespole występował do 1997 r.) od dłuższego czasu unika rozmów o życiu prywatnym i planach na przyszłość.

Teraz rąbka tajemnicy w "Fakcie" uchylił Bogdan Olewicz, 80-letni autor tekstów licznych polskich przebojów i przyjaciel Krajewskiego. To właśnie on napisał dla niego słowa do piosenki "Wielka miłość", a także do utworów z filmu "Uprowadzenie Agaty" Marka Piwowskiego.

Bogdan Olewicz o Sewerynie Krajewskim. "Przychodzi taki moment"

"Dowiedziałem się, że w gruncie rzeczy jest chyba szczęśliwy. Gdzieś tam, na swojej plaży, w spokojnym rytmie życia. Może właśnie tego potrzebował. Trzeba pamiętać, że stworzył ogromną liczbę utworów. Myślę też, że przychodzi taki moment, kiedy nie tyle kończy się talent, ile potrzeba tworzenia" - opowiada Bogdan Olewicz.

"Tak jak wybaczamy wokalistom, którzy już nie śpiewają, tak samo powinniśmy zrozumieć twórców, którym pisanie przestaje sprawiać przyjemność i nie daje już inspiracji. Być może coś jeszcze tworzą: dla siebie, do szuflady. Z drugiej strony artysta zazwyczaj chce dzielić się swoją twórczością z ludźmi, pokazywać efekty swojej pracy" - podkreśla autor tekstów dla takich gwiazd, jak m.in. Perfect, Krystyna Prońko, Anna Jantar, Zdzisława Sośnicka, Krzysztof Krawczyk, Budka Suflera, Urszula i Lady Pank.

Jeszcze w 2025 r. Krajewski komentował na swoim kanale na YouTube, że nowe piosenki będzie właśnie tam prezentował, a nie na płycie. To wówczas opublikował utwór "Jeszcze wczoraj miałem wszystko".

Kim jest Seweryn Krajewski?

Twórca ma na swoim koncie takie przeboje, jak m.in. "Nie zadzieraj nosa", "Anna Maria", "Dzień jeden w roku", "Takie ładne oczy", "Tak bardzo się starałem", "Dozwolone od lat 18", "Ciągle pada", "Nie spoczniemy", "Uciekaj moje serce", "Niech żyje bal".

Większość z nich ma pewne miejsce wśród największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej, której był współtwórcą od połowy lat 60., gdy po krótkim epizodzie w Czerwono-Czarnych, znalazł się w składzie Czerwonych Gitar.

Tam spotkał się z Krzysztofem Klenczonem, a ich duet prasa zaczęła porównywać do słynnej spółki John Lennon/Paul McCartney, obwołując zespół mianem "polskich The Beatles".

"Jawnie wzorowaliśmy się na Beatlesach - mieliśmy podobny skład instrumentalny, podobny estradowy image, no i postanowiliśmy, jako pierwsi w Polsce, oprzeć się od początku do końca na własnym repertuarze" - mówił Seweryn Krajewski w 1991 roku.

Krajewski komponował też dla innych gwiazd polskiej sceny: Maryli Rodowicz ("Remedium", "Niech żyje bal"), Ireny Jarockiej ("Gondolierzy znad Wisły"), Urszuli Sipińskiej, Mieczysława Szcześniaka, Grzegorza Turnaua ("List do jedzącej Eurydyki" do tekstu Jermiego Przybory).

Jeszcze przed rozstaniem z Czerwonymi Gitarami (1997 r.) pisał muzykę do filmów (m.in. "Uprowadzenie Agaty", "Och, Karol", "Kochankowie mojej mamy", "Kogel-mogel") i seriali ("Jan Serce") i nagrywał solowe płyty.

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Andrzej Piaseczny namówił Seweryna Krajewskiego do powrotu po wieloletniej przerwie. Na początku była płyta Piasecznego "Spis rzeczy ulubionych" z 2008 roku, na którą kompozycje napisał właśnie Krajewski. Album okazał się komercyjnym sukcesem (status podwójnej platyny, w sumie ponad 80 tys. sprzedanych egzemplarzy).

Zapisem ich wspólnej trasy była koncertowa płyta "Na przekór nowym czasom - live" (2009). Dla unikającego w ostatnim czasie rozgłosu Krajewskiego był to powrót na estradę po ponad 10 latach.

"Andrzej dosyć głęboko wszedł do mojego świata" - przyznawał wówczas Krajewski.

Sukcesem był też album "Jak tam jest" (2011) z tekstami i gościnnym udziałem Piasecznego oraz ich kolejny wspólne wydawnictwo "Zimowe piosenki" (2012). Obie płyty dotarły do szczytu list sprzedaży, każda z nich pokryła się platyną.

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