Selena Gomez to amerykańska piosenkarka, aktorka i producentka, która zaistniała na światowym rynku jeszcze jako nastolatka. Jej kariera wystartowała za sprawą programu Disney Channel i serialu "Czarodzieje z Waverly Place", w którym grała jedną z głównych ról. Niedługo później spróbowała swoich sił w muzyce, najpierw śpiewając z zespołem The Scene, a następnie solowo. W jej repertuarze znajdują się hity takie jak "Who Says", "Fetish", "Hands to Myself" czy "Lose You To Love Me".

Obecnie Selena Gomez rozwija się zarówno w przestrzeni muzycznej (wydając utwory we współpracy ze swoim mężem i jednocześnie producentem, Bennym Blanco), jak i kinowej. Artystka zagrała niedawno w produkcjach takich jak film "Emilia Perez" czy serial "Zbrodnie po sąsiedzku". W związku ze wspomnianą serią nominowana została do Złotych Globów 2026, których gala rozdania odbyła się w minioną niedzielę.

W niedzielny wieczór w Beverly Hills nagrodzono najlepsze filmy oraz seriale minionego roku, a także zasłużonych aktorów i aktorki. Wśród zwycięzców znalazły się tytuły takie jak "Hamnet", "Dojrzewanie" czy "Jedna bitwa po drugiej", a także Timothee Chalamet, Rhea Seehorn czy Wagner Moura.

Selena Gomez zachwyciła stylizacją na Złotych Globach 2026

Selena Gomez tego wieczoru musiała obejść się smakiem i wróciła do domu bez statuetki, lecz mimo to przykuła ogromną uwagę mediów. Olśniewający wygląd artystki na czerwonym dywanie sprawił, że wszyscy o niej mówią. Na galę przybyła wraz ze swoim mężem, ubranym w klasyczny, czarny garnitur. Ukochany nie przyćmiewał więc stylizacji, którą piosenkarka zachwyciła nie tylko modowych ekspertów.

Tego wieczoru Selena postawiła na szyk i elegancję. Swoją stylizacją nawiązała do złotej ery Hollywood - wybierając projekt od Chanel (szyty na specjalne zamówienie). Artystka przechadzała się po czerwonym dywanie w aksamitnej, czarnej sukni o kroju kolumny. Stonowanie przełamane zostało spektakularnym dekoltem typu off-shoulder, ozdobionym kompozycją z białych piór i jedwabnego szyfonu, imitującą kwiaty.

Jak się okazuje atelier wykonywało projekt Seleny Gomez przez 323 godziny! Długa, ręczna praca opłaciła się, bowiem aktorka uznana została przez wielu za jedną z najlepiej ubranych gwiazd na rozdaniu Złotych Globów 2026.

Selena Gomez zapozowała do wspólnego zdjęcia z Miley Cyrus. Niegdyś plotkowano o ich konflikcie

Kreacja Seleny Gomez to nie jedyny powód, dla którego o gwieździe zrobiło się głośno w mediach. Podczas gali rozdania Złotych Globów artystka zrobiła sobie zdjęcie z dawną koleżanką, a fotografia błyskawicznie poniosła się po internecie. Mowa o Miley Cyrus, która - podobnie jak Gomez - w swoich nastoletnich latach występowała w serialach i filmach Disney Channel (przede wszystkim jako Hannah Montana).

Selena Gomez i Miley Cyrus na gali rozdania Złotych Globów 2026 CBS Photo Archive Getty Images

Wiele lat temu media spekulowały o rzekomym konflikcie artystek. Obie bowiem spotykały się z Nickiem Jonasem, znanym z zespołu Jonas Brothers, a także produkcji Disneya, takich jak "Camp Rock". Doszukiwano się między nimi uszczypliwości w wywiadach czy tekstach piosenek, sugerując, że jedna odbiła drugiej ukochanego. Zarówno Miley, jak i Selena nigdy nie potwierdziły oficjalnie tych plotek, a ich wspólne zdjęcie ze Złotych Globów potwierdza, że dziś między artystkami z pewnością nie ma niesnasek.

Wspólne zdjęcie Gomez i Cyrus opublikowane zostało na Instagramie E! Entertainment Tonight, zajmującym się newsami ze świata show-biznesu. W komentarzach błyskawicznie pojawiły się głosy zachwytu nad wyglądem artystek, a także nostalgiczne słowa fanów stęsknionych za czasami świetności Disneya. "To powinno się znaleźć w muzeum ikon i legend", "Diwy razem!", "Moje całe dzieciństwo na jednym zdjęciu", "Alex Russo i Hannah Montana", "Ikony Disneya" - piszą zachwyceni internauci.

Bracia Golec rozgrzali Polaków na Sylwestrowej Mocy Przebojów. "Z pokolenia na pokolenie" INTERIA.PL