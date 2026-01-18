Media społecznościowe mogą wpływać na psychikę młodych ludzi, szczególnie w kontekście zakłamania wizerunku i modnych trendów. Osoby publiczne z rozmachem dzielą się swoją codziennością, która do zwykłych aktywności z reguły nie należy. Wyjątkiem od większości jest Selena Gomez, która, choć nie może narzekać na ubóstwo, często dzieli się z fanami swoim naturalnym wyglądem. Tym razem gwiazda znowu pokazała się bez makijażu.

Selena Gomez w domowej, delikatnej wersji. Brak makijażu i uśmiech od ucha do ucha

Selena Gomez zwróciła ostatnio na siebie uwagę, uczestnicząc w zdumiewającej kreacji w gali rozdania Złotych Globów. Perfekcyjny makijaż oczywiście pomaga poczuć się pięknie, jednak wokalistka wie, kiedy powiedzieć sobie "dość" - często prezentuje się w internecie bez grama makijażu, nawołując tym samym do pokochania swojej naturalności. Tak też zrobiła tym razem na swoim Instagramie, czym wywołała falę komentarzy na platformie X.

Selena Gomez bez makijażu na swoim Instagramie Instagram @selenagomez materiał zewnętrzny

"To nie jest wcale naturalne, żadna mi naturalność. Po prostu nie ma mocnego makijażu, ale co z poprawą kondycji skóry? To taki sam makijaż, tylko chemiczny", "Gdyby mnie było stać na takie chodzenie bez mejkapu, to bym chodziła", "Twarz aż pęka w szwach od botoksu, teraz to widać, niedługo jej pęknie", "Nie szastam milionami" - komentują internauci, jednak nie zabrakło również pozytywnych reakcji. "Dajcie jej spokój, wygląda pięknie, a wy tylko zazdrościcie", "Zazdrościcie, że nie wyglądacie tak bez makijażu", "Ludzie, dajcie jej żyć", "Sel, wyglądasz zjawiskowo", "To ważne, żeby skórze dać odpocząć" - dodają fani.

Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub 27 września br. w Santa Barbara w Kalifornii. Na uroczystości pojawili się oczywiście najbliżsi - gwiazdy takie jak między innymi Camila Cabello, Taylor Swift, Paris Hilton i Ed Sheeran. Nie zabrakło również współtwórców serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" - Martina Shorta i Steve'a Martina. Łącznie zaproszono około 170 osób! Goście po udanej imprezie nocować mogli w wynajętym na wyłączność luksusowym hotelu El Encanto, w którym cena za noc dla przyjezdnych zaczyna się od ok. 3,5 tys. dolarów.

Selena Gomez i producent muzyczny Benny Blanco spotykają się od czerwca 2023 roku. Przypomnijmy jednak, że Gomez i Blanco znają się od lat - w 2019 roku współpracowali przy singlu "I Can't Get Enough" z Tainy i J Balvinem, a w 2023 Blanco wyprodukował wokalistce singiel "Single Soon". Para wypuściła nawet wspólny projekt - album "I Said I Love You First" promowany singlem "Scared of Loving You".

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL