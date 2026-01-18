Selena Gomez w wersji sauté. "Zazdrościcie, że nie wyglądacie tak bez makijażu"

Bartłomiej Warowny

Selena Gomez pokazała się bez makijażu i od razu wywołała w internecie falę komentarzy. Jedni zarzucają gwieździe podwójne standardy i promowanie sztuczności, drudzy zaś cieszą się, że emanuje naturalnością.

Kobieta z ciemnymi, gładko zaczesanymi włosami, uśmiechnięta, ubrana w elegancką, czarną suknię z koronkowym wykończeniem i ozdobnymi ramiączkami, nosząca długie kolczyki, stoi na tle w odcieniach szarości.
Selena GomezKevin WinterGetty Images

Media społecznościowe mogą wpływać na psychikę młodych ludzi, szczególnie w kontekście zakłamania wizerunku i modnych trendów. Osoby publiczne z rozmachem dzielą się swoją codziennością, która do zwykłych aktywności z reguły nie należy. Wyjątkiem od większości jest Selena Gomez, która, choć nie może narzekać na ubóstwo, często dzieli się z fanami swoim naturalnym wyglądem. Tym razem gwiazda znowu pokazała się bez makijażu.

Selena Gomez w domowej, delikatnej wersji. Brak makijażu i uśmiech od ucha do ucha

Selena Gomez zwróciła ostatnio na siebie uwagę, uczestnicząc w zdumiewającej kreacji w gali rozdania Złotych Globów. Perfekcyjny makijaż oczywiście pomaga poczuć się pięknie, jednak wokalistka wie, kiedy powiedzieć sobie "dość" - często prezentuje się w internecie bez grama makijażu, nawołując tym samym do pokochania swojej naturalności. Tak też zrobiła tym razem na swoim Instagramie, czym wywołała falę komentarzy na platformie X.

Młoda kobieta z uśmiechem na twarzy, ubrana w biały top, opiera głowę na dłoni, tło w pastelowym kolorze.
Selena Gomez bez makijażu na swoim InstagramieInstagram @selenagomezmateriał zewnętrzny

"To nie jest wcale naturalne, żadna mi naturalność. Po prostu nie ma mocnego makijażu, ale co z poprawą kondycji skóry? To taki sam makijaż, tylko chemiczny", "Gdyby mnie było stać na takie chodzenie bez mejkapu, to bym chodziła", "Twarz aż pęka w szwach od botoksu, teraz to widać, niedługo jej pęknie", "Nie szastam milionami" - komentują internauci, jednak nie zabrakło również pozytywnych reakcji. "Dajcie jej spokój, wygląda pięknie, a wy tylko zazdrościcie", "Zazdrościcie, że nie wyglądacie tak bez makijażu", "Ludzie, dajcie jej żyć", "Sel, wyglądasz zjawiskowo", "To ważne, żeby skórze dać odpocząć" - dodają fani.

Bartłomiej Warowny
Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub 27 września br. w Santa Barbara w Kalifornii. Na uroczystości pojawili się oczywiście najbliżsi - gwiazdy takie jak między innymi Camila Cabello, Taylor Swift, Paris Hilton i Ed Sheeran. Nie zabrakło również współtwórców serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" - Martina Shorta i Steve'a Martina. Łącznie zaproszono około 170 osób! Goście po udanej imprezie nocować mogli w wynajętym na wyłączność luksusowym hotelu El Encanto, w którym cena za noc dla przyjezdnych zaczyna się od ok. 3,5 tys. dolarów.

Selena Gomez i producent muzyczny Benny Blanco spotykają się od czerwca 2023 roku. Przypomnijmy jednak, że Gomez i Blanco znają się od lat - w 2019 roku współpracowali przy singlu "I Can't Get Enough" z Tainy i J Balvinem, a w 2023 Blanco wyprodukował wokalistce singiel "Single Soon". Para wypuściła nawet wspólny projekt - album "I Said I Love You First" promowany singlem "Scared of Loving You".

