"GOAT" w slangu młodzieżowym to ktoś najlepszy, "kozak", osoba, która osiągnęła najwyższy poziom w swojej dziedzinie i jest powszechnie uznawana za najlepszą w historii. W wywiadzie dla "Complex" Selena Gomez wyznała, że to właśnie Britney Spears jest dla niej "goat", czyli najlepszą gwiazdą popu wszech czasów. Karol G wybrała natomiast Rihannę. "Pierwszy popowy koncert w życiu, na którym byłam, to był właśnie koncert Britney Spears" - dodała Selena Gomez.