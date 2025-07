Na urodzinach Seleny Gomez była obecna również Sofia Carson, a świętowanie odbyło się na ozdobionym dachu budynku. Na swojego Instagrama wokalistka i aktorka wrzuciła zdjęcia z celebracji, na których nie brakuje uścisków, pocałunków i dobrej zabawy. Towarzyszy jej oczywiście Benny Blanco, narzeczony, z którym piosenkarka wydała niedawno album "I Said I Love You First" ("Ojos Tristes", "Bluest Flame", "How Does It Feel To Be Forgotten", "Scared Of Loving You").