Demi Lovato i Selena Gomez były przez wiele lat gwiazdami Disneya. Demi zdobyła główną rolę w kultowej produkcji "Camp Rock", a Selena zachwyciła w show "Czarodzieje z Waverly Place". Lovato była również gwiazdą własnego serialu Disneya "Słoneczna Sonny", który stał się jednym z najpopularniejszych sitcomów 2009 roku, jednak pomimo grafiku wypełnionego po brzegi aktorskimi zajęciami gwiazdy chętnie się spotykały i spędzały ze sobą czas.

Ich przyjacielska relacja nabrała rozpędu podczas kręcenia disneyowskiej produkcji "Program ochrony księżniczek", w której obie wzięły udział.

W późniejszych latach obie wokalistki wielokrotnie przyznawały w wywiadach, że "ludzie dorastają i idą własnymi drogami". Nie było jednego oficjalnego, dramatycznego powodu zerwania kontaktu - ich przyjaźń po prostu wygasła na dłuższy czas.

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W 2010 roku, gdy Demi Lovato trafiła na pierwszy odwyk i zmagała się z problemami psychicznymi oraz uzależnieniem, kontakt disneyowskiego duetu osłabł. W tym okresie Selena Gomez zbliżyła się m.in. do Taylor Swift, co wpłynęło na ochłodzenie relacji dawnych przyjaciółek z czasów "Barney i przyjaciele" oraz kanału Disney Channel.

Z czasem Demi Lovato postawiła na karierę muzyczną. Albumy "Unbroken", "Demi", "Confident" i "Tell Me You Love Me" stały się najpopularniejszymi wydawnictwami Lovato, a potwierdza to kumulacja milionowych odsłuchań. Selena Gomez również chciała podbić branżę muzyczną - i udało jej się to z pomocą zespołu The Scene ("Love You Like A Love Song, otwiera się w nowym oknie", "Who Says", "Naturally, otwiera się w nowym oknie"). Solo również zyskała sukces - albumy takie jak "Revival" czy "Rare" wypromowały wiele hitów.

Piosenkarki połączyły siły w ramach nowej kampanii marki kosmetycznej Gomez - "Rare Beauty". W jej trakcie odtworzono sceny z filmu "Program ochrony księżniczek" ("Princess Protection Program") z 2009 roku oraz momenty z ich wspólnych nagrań w serwisie YouTube.

Kampania, zatytułowana "Still Making Each Other Blush" ("Wciąż wywołujemy u siebie rumieńce"), promuje limitowany zestaw "Delena" Soft Pinch Liquid Blush Bundle - nazwa ta nawiązuje do określenia, którym fani nazywają obie przyjaciółki z dzieciństwa. Zestaw, wyceniony na 50 dolarów, zawiera dwa odcienie bestsellerowego różu w płynie marki Rare Beauty: "Hope" (odcień nude wpadający w fiolet, ulubiony wybór Gomez) oraz "Virtue" (beżowa brzoskwinia, wybrana przez Lovato).

Selena Gomez i Demi Lovato Instagram: @selenagomez Getty Images

"Przez ponad 25 lat - pełnych wzlotów i upadków, wspólnego dorastania i budowania przyjaźni - zawsze istniało coś, co sprawiało, że wracałam do Ciebie, @ddlovato. Znałaś mnie, gdy miałam siedem lat i dopiero zaczynałam marzyć; wiedziałam też, że Ty również masz wielkie marzenia. Doceniam wszystko, przez co razem przeszłyśmy. Jestem dumna z naszej wspólnej drogi. Dziękuję, że wciąż pozostajesz jedną z najbardziej autentycznych i szczerych osób w moim życiu. Dziękuję też za to, że dzięki Tobie przy pracy nad tą kampanią rumieniłam się jeszcze mocniej. Kocham Cię z całego serca. Mam nadzieję, że spodoba Wam się nasza kampania dla @rarebeauty! To, że Demi jest częścią tego rozdziału, znaczy dla mnie naprawdę bardzo wiele" - napisała wieczorem 29 października br. Selena Gomez na Instagramie, dzieląc się kadrami zza kulis powstawania kampanii.

"Tej reaktywacji nikt nie mógł przewidzieć", "Jestem w szoku, że aż nie wiem co powiedzieć", "Stara przyjaźń nigdy nie rdzewieje", "Przez lata nie miały kontaktu, a tu taka nowina, bosko!", "To dla mnie ważne i mega nostalgiczne", "Dziewczyny, nigdy więcej się nie kłóćcie!", "To kampania dziesięciolecia!" - wyrokują fani w serwisie X.

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