Selena Gomez i Benny Blanco zjedli ślubny tort sprzed roku. "Nawet nie zawinąłem go porządnie"

Zdjęcie deseru Benny Blanco pokazał w relacji na Instagramie. Ciasto leżało na różowym talerzyku z napisem "LOVE IS LOVE". Producent muzyczny dodał do zdjęcia krótki, acz wymowny komentarz: "Roczny tort nigdy nie smakował tak dobrze".

W kolejnej relacji udostępnił zdjęcie z ceremonii ślubnej i podpisał je słowami: "Za nami rok… przed nami wieczność…".

Tradycja od babci Seleny Gomez

Blanco przyznał, że wcześniej nie słyszał o zwyczaju jedzenia tortu weselnego w pierwszą rocznicę ślubu. Na pomysł, by odłożyć część ciasta, wpadła babcia Seleny Gomez. Producent opowiedział o tym jako gościnny prowadzący programu "Today with Jenna & Sheinelle": "Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje" - mówił Blanco.

Para miała już tylko sześć kawałków tortu. Blanco żartował, że liczy na to, iż tradycja nie każe im jeść go przez kolejne lata: "Mam nadzieję, że trzeba go jeść tylko w pierwszym roku. Nie chcę jeść tego czegoś w szóstą rocznicę. Nawet nie zawinąłem go porządnie. Pewnie jest już cały w futerku".

"roczne" ciasto ślubne Seleny Gomez i Benny'ego Blanco Instagram @itsbennyblanco materiał zewnętrzny

Martin Short spróbował tortu przed czasem

Rocznicowy deser miał za sobą pewną przygodę. Zamiast dużego tortu weselnego para wybrała mniejszy i postawiła go z boku sali. Martin Short, który gra z Seleną Gomez w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", wziął go podobno za dekorację i spróbował jeszcze w trakcie przyjęcia: "Po prostu zjadł go ręką, a potem trzeba było go z powrotem poskładać" - wspominał Blanco.

W efekcie para świętowała rocznicę resztkami tortu, który już raz ktoś niespodziewanie przetestował.

Wspólna muzyka po ślubie

Gomez i Blanco pobrali się 27 września 2025 roku w Santa Barbarze w Kalifornii. Małżonkowie rzadko pokazują swoje życie prywatne. Blanco zdradził wcześniej, że po miesiącach podróży chcą spędzić rocznicę spokojnie i odpocząć.

Przez ostatni rok para nadal pracowała razem. W sierpniu Blanco wydał album "Hermoso", inspirowany muzyką hiszpańskojęzyczną. Znalazł się na nim utwór "Te Olvido (La La)" nagrany z Seleną Gomez i Becky G.

Wcześniej, w 2025 roku, Gomez i Blanco wydali wspólny album "I Said I Love You First". Płyta zadebiutowała na 2. miejscu listy Billboard 200. Dla Blanco był to pierwszy album w pierwszej dziesiątce tego zestawienia, a dla Gomez siódmy.