Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub 27 września br. w Santa Barbara w Kalifornii. Na uroczystości pojawili się oczywiście najbliższi - gwiazdy takie jak między innymi Camila Cabello, Taylor Swift, Paris Hilton i Ed Sheeran. Nie zabrakło również współtwórców serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" - Martina Shorta i Steve'a Martina. Łącznie zaproszono około 170 osób! Goście po udanej imprezie nocować mogli w wynajętym na wyłączność luksusowym hotelu El Encanto, w którym cena za noc dla przyjezdnych zaczyna się od ok. 3,5 tys. dolarów. Niewielu wie jednak, jak bardzo Selena i Benny dbają o detale. Zapłacili za nie fortunę.

O tym ślubie mówi cały świat. Selena Gomez i Benny Blanco nie oszczędzali

Suknia ślubna to element, który często wydaje się najważniejszym punktem "programu". Jak się okazuje, Selena wzięła sobie tę sentencję do serca, bo miała nie jedną, a trzy suknie ślubne. Na pierwszą z nich gwiazda wybrała kreację z jedwabiu ozdobionego haftem od Ralpha Laurena. Pan młody postawił z kolei na klasykę w postaci czarnego smokingu.

Gomez podzieliła się zdjęciami ze ślubu - pochwaliła się tym samym kreacjami, które zaplanowała na ten wyjątkowy dzień. Wszystkie projekty to dzieła projektanta Ralpha Laurena. Jak podaje magazyn "People", wokalistka, gdy szła do ołtarza, miała na sobie koronkową suknię z powiewającym welonem. W sieci gwiazda pokazała detale kreacji, podkreślając na zdjęciu ukryte serce z wyhaftowanymi inicjałami jej i Blanco: "S + B". Następnie na sesję zdjęciową w ogrodzie włożyła satynową sukienkę z odkrytym dekoltem, a na przyjęcie przebrała się w bardziej swobodną sukienkę midi z odkrytymi ramionami.

Choć Benny Blanco postawił na szykowny, prosty smoking, nie odmówił sobie założenia drogiej biżuterii, w której skąpana była również panna młoda. Producent muzyczny założył zegarek Jacob & Co. One of One Diamond Boutique oraz platynową bransoletą tenisową Jacob & Co. Zegarek z 18-karatowego białego złota zdobią 21,39-karatowe diamenty. Według komunikatu prasowego Jacob & Co. odświeżono słynny, butikowy zegarek z diamentami, stworzony specjalnie dla pana młodego, tworząc zegarek, który ucieleśnia "zarówno świętowanie, jak i trwałość".

Co ciekawe, według ekspertki ds. biżuterii Julii Hackman Chafé, która w mediach społecznościowych funkcjonuje jako jewelswithjules, zegarek Blanco może być wart nawet 1 mln dol.

Selena Gomez i producent muzyczny Benny Blanco spotykają się od czerwca 2023 roku. Przypomnijmy jednak, że Gomez i Blanco znają się od lat - w 2019 roku współpracowali przy singlu "I Can't Get Enough" z Tainy i J Balvinem, a w 2023 Blanco wyprodukował wokalistce singiel "Single Soon". Para wypuściła nawet wspólny projekt - album "I Said I Love You First" promowany singlem "Scared of Loving You". W wywiadzie dla "Interview" muzyk wyznał, iż martwi się, że Selena może zmienić o nim zdanie.

"Czczę ziemię, po której ona stąpa i czuję, że ona jest taka sama dla mnie. Nie ma między nami ego. Ona kibicuje mi, a ja kibicuję jej. Gdy budzę się rano przy niej, myślę, jak mogę sprawić, aby była szczęśliwsza. Tulenie jej nie wystarcza, chcę być ciągle przy niej, czuję do niej coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Jestem bardzo szczęśliwy" - zdradził Blanco, dodając, że dzięki Selenie cały czas się uśmiecha. "Boję się, że któregoś dnia się przy mnie obudzi i pomyśli: 'Co? O nie!'" - przyznał wtedy artysta.

