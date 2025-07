Do zagranicznych mediów właśnie trafiły tajne informacje, dotyczące gwiazdorskiego ślubu Seleny Gomez i Benny'ego Blanco. Para zaczęła spotykać się w czerwcu 2023 r., choć poznała się wiele lat wcześniej. Zakochani współpracowali ze sobą już w 2019 r., tworząc singiel "I Can't Get Enough". O swoich zaręczynach poinformowali w grudniu 2024 r. - Selena opublikowała wtedy na Instagramie zdjęcie ze srebrnym, wysadzanym pierścionkiem.