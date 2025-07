Sebastian Karpiel-Bułecka wyznał, że nie był wzorowym uczniem. "Wyrzucili mnie ze szkoły"

Sebastian Karpiel-Bułecka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów łączących góralską muzykę z nowoczesnym brzmieniem. Urodzony w Zakopanem 14 maja 1976 roku, od najmłodszych lat miał kontakt z instrumentami, a muzyka była nieodłączną częścią jego życia. W 2005 roku założył zespół Zakopower , który błyskawicznie zdobył popularność za sprawą utworu "Kiebyś Ty...". Późniejsze hity, takie jak " Boso ", "Galop" czy "Wielkie oczy", tylko ugruntowały jego pozycję na polskiej scenie folkowo-popowej.

"Wyrzucili mnie ze szkoły, bo zbyt często nie chodziłem na lekcje. W pewnym momencie, gdy przyszedłem do szkoły, to okazało się, że już mnie tam nie ma" - wyznał Karpiel-Bułecka bez ogródek.

Na szczęście to doświadczenie nie przekreśliło jego dalszej edukacji. Muzyk ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Jak sam podkreśla, wybór tego kierunku podyktowany był względami praktycznymi - chciał mieć "pewny zawód" i stabilność finansową.

Obecnie Karpiel-Bułecka tworzy szczęśliwą rodzinę z Pauliną Krupińską, byłą Miss Polonia, z którą wziął ślub w 2018 roku. Mają dwójkę dzieci: Antoninę i Jędrzeja. W wywiadzie dla portalu O2 artysta zdradził, że jego pociechy uczęszczają do katolickiej szkoły.

"Po pierwsze - to dla mnie ważne, ponieważ sam pochodzę z takiej rodziny, gdzie dużą wagę się przywiązuje do duchowości. Druga rzecz jest taka, że trochę zadecydował o tym przypadek. Tosia na początku była w innej szkole - polsko-angielskiej. Nagle się okazało, że szkoła, nie informując rodziców, zmieniła profil na wyłącznie angielski. Musieliśmy więc szybko szukać nowej szkoły" - opowiadał muzyk.

"Dla mnie jest ważne, żeby moje dzieci były wychowywane w duchu katolickim, żeby wierzyli, żeby chodzili do kościoła, żeby się modlili. Wiem bowiem, ile razy mi to pomogło w życiu i z jakich dolin mnie to wyprowadzało" - zaznaczył w rozmowie z portalem.