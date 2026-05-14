Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska są parą jak z obrazka. Gdy się poznali, była w związku

Zanim Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska zostali małżeństwem, przez długi czas funkcjonowali obok siebie. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas jednego z zimowych wydarzeń muzycznych. Krótkie przedstawienie i zwykła wymiana uprzejmości nie zapowiadały jeszcze wspólnej przyszłości.

W tamtym okresie Paulina Krupińska była związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem i skupiała się na rozwijaniu kariery po zdobyciu tytułu Miss Polonia. Sebastian Karpiel-Bułecka miał już natomiast opinię jednego z najbardziej charyzmatycznych muzyków młodego pokolenia.

Los ponownie zetknął ich dopiero po pewnym czasie, gdy życie prywatne prezenterki zaczęło się zmieniać. Rozpad wcześniejszej relacji sprawił, że otworzyła nowy rozdział. Wtedy między nią a liderem Zakopower pojawiła się bliższa więź.

Przez wiele miesięcy pilnowali jednak, by ich relacja nie stała się tematem medialnych spekulacji. Oficjalnie pokazali się razem dopiero podczas ślubu Rozalii Mancewicz. Od tego momentu zaczęli coraz częściej pojawiać się wspólnie publicznie, choć nadal konsekwentnie chronili rodzinne życie.

Dwa miasta, jedna codzienność

Para od początku stawiała na niezależność i spokój. Nawet po ślubie, który odbył się w 2019 roku z dala od medialnego zamieszania, unikali budowania wizerunku celebrytów opowiadających o wszystkim w wywiadach.

Ich życie od lat toczy się pomiędzy Warszawą a Zakopanem. Stolica związana jest głównie z pracą Pauliny Krupińskiej, z kolei Podhale pozostaje naturalnym miejscem dla Sebastiana Karpiela-Bułecki, który nigdy nie ukrywał przywiązania do rodzinnych stron.

Wychowują dwójkę dzieci - Antoninę i Jędrzeja - i starają się dzielić obowiązki tak, by mimo intensywnych grafików znajdować czas dla rodziny.

"Rozwodzimy się" padało nie raz

Choć uchodzą za wyjątkowo dobraną parę, sami nie próbują kreować idealnego obrazu małżeństwa. Sebastian Karpiel-Bułecka wielokrotnie podkreślał, że temperamentne dyskusje są u nich czymś zupełnie normalnym.

W rozmowie z Żurnalistą żartował nawet, że podczas kłótni wielokrotnie pojawiało się hasło rozwodu, choć nigdy nie traktowali tych słów serio. Według muzyka emocje są naturalnym elementem każdej relacji, szczególnie gdy spotykają się dwa silne charaktery.

Jedną z różnic między nimi przez długi czas było także podejście do internetu. Paulina Krupińska szybko odnalazła się w świecie mediów społecznościowych, podczas gdy jej mąż długo trzymał dystans wobec Instagrama i publikowania prywatnych treści.

Paulina przekonała go do internetu

Lider Zakopower nie ukrywał, że długo opierał się presji obecności w sieci. Jak tłumaczył, wynikało to przede wszystkim z jego charakteru.

"Jestem trochę introwertyczny" - przyznawał w jednym z wywiadów.

Z czasem uznał jednak, że współczesny rynek muzyczny wymaga od artystów większej aktywności online. Ważną rolę odegrała w tym także jego żona, która od dawna przekonywała go, że media społecznościowe mogą pomóc w promocji zespołu i utrzymaniu kontaktu z fanami.

Dziś Sebastian Karpiel-Bułecka znacznie swobodniej odnajduje się w roli medialnej postaci. Na profilach Zakopower i w prywatnych publikacjach coraz częściej pokazuje kulisy koncertów, podróży czy rodzinnych sytuacji.

Zakopower zmienił polską scenę

Muzyczna droga Sebastiana Karpiela-Bułecki nabrała rozpędu w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Założony w 2005 roku Zakopower bardzo szybko wyróżnił się na tle innych zespołów. Grupa postawiła na połączenie folkowych inspiracji z nowoczesnym pop-rockowym brzmieniem, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Przełomem był występ podczas festiwalu w Sopocie. Sam artysta po latach wspominał tamte emocje jako jeden z najważniejszych momentów swojej kariery.

"Kiedy ogłoszono werdykt, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie" - opowiadał w programie "halo tu polsat".

Zespół stworzył wiele przebojów, które szybko weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. "Boso", "Na siedem" czy "Galop" do dziś regularnie pojawiają się na koncertach i festiwalach.

Podhale wciąż jest najważniejsze

Mimo popularności Sebastian Karpiel-Bułecka nie odciął się od swoich korzeni. Wręcz przeciwnie - wielokrotnie podkreślał, że to właśnie Podhale ukształtowało jego wrażliwość i sposób myślenia o muzyce.

"Mentalnie i sercem zostałem tam" - mówił o rodzinnych stronach.

Góralskie inspiracje słychać zresztą niemal w każdym projekcie Zakopower. Charakterystyczne skrzypce, ludowe motywy i odniesienia do tradycji stały się znakiem rozpoznawczym grupy.

Sebastian, który naprawdę jest Łukaszem

Wielu fanów dopiero niedawno dowiedziało się, że artysta na co dzień używa swojego drugiego imienia. W dokumentach lider Zakopower figuruje bowiem jako Łukasz Karpiel-Bułecka.

Sam zainteresowany przyznaje jednak, że nigdy nie czuł związku z pierwszym imieniem.

"Łukasz kompletnie do mnie nie pasuje" - tłumaczył w rozmowie z "Vivą!".

Nie wyklucza przy tym, że w przyszłości zdecyduje się uporządkować formalności i oficjalnie zmienić dane.

Po dwóch dekadach obecności na scenie pozostaje jednym z niewielu artystów, którym udało się zachować własny styl i nie zatracić tożsamości. Choć świat show-biznesu mocno się zmienił, on wciąż wydaje się wierny zasadzie, że autentyczność broni się najlepiej.

