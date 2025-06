Seal powraca do Polski na jeden koncert. Gdzie zaśpiewa swoje największe przeboje?

W ramach trasy "Playing All The Hits And More" do Polski na jeden koncert powróci Seal. "Te przeboje poruszą najgłębsze zakamarki ludzkiej duszy i sprawią, że koncert będzie niezapomnianym wydarzeniem najbliższego lata we Wrocławiu" - zapowiadają organizatorzy.