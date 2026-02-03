Sarsa to polska wokalistka obecna na scenie już od ponad 15 lat. Szersza publiczność usłyszała o niej jednak dopiero w 2014 r. - za sprawą talent show TVP "The Voice of Poland". Artystka wcześniej próbowała swoich sił także w "Must Be The Music" czy "X-Factor", lecz dopiero program Telewizji Polskiej otworzył przed nią drzwi do wielkiej kariery.

2015 r. był momentem przełomowym dla piosenkarki - jej hity "Naucz mnie" i "Zapomnij mi" królowały na listach przebojów w całym kraju. W kolejnych latach popularność artystki wciąż rosła, lecz Sarsa postanowiła wreszcie skręcić w nieco inną muzyczną stronę. Postawiła na alternatywne, bardziej niszowe brzmienia, nie osiągając już tak ogromnych sukcesów komercyjnych. Mimo to wierni fani wciąż chętnie słuchają jej nowych wydawnictw, a showcase'owe festiwale czy kameralne kluby często zapraszają gwiazdę do grania koncertów.

Sarsa rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Kim jest ukochany wokalistki?

Od momentu, w którym Sarsa stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek polskiej sceny, za wszelką cenę chroni swoją prywatność. Kwestie osobiste zatrzymuje dla siebie, rzadko publikuje prywatne kadry w mediach społecznościowych i nie jest zbyt wylewna w wywiadach. W związku z tym w 2021 r. jej fani byli w szoku, gdy artystka poinformowała o tym, że została mamą. Przez całe dziewięć miesięcy udawało jej się uniknąć paparazzich i ukrywać ciążę.

O swoim życiu uczuciowym artystka wspomina bardzo rzadko. Wiadomo jednak, że jej partnerem oraz ojcem dziecka jest 43-letni Paweł Smakulski. Ukochany Sarsy również związany jest z branżą muzyczną - spełnia się w roli producenta, kompozytora oraz multiinstrumentalisty. W latach 2010-2018 był częścią zespołu Golden Life, a obecnie stosunki zawodowe wiążą go głównie z ukochaną.

Sarsa pokazała zdjęcia z partnerem! Tak wypoczywa na rajskich wakacjach

Choć Sarsa rzadko dzieli się z obserwatorami zdjęciami z życia prywatnego, ostatnio zrobiła wyjątek. W jej mediach społecznościowych pojawiły się rajskie kadry z wakacji, w których towarzyszy jej Paweł. Zakochani wraz z synkiem Leonardem uciekli od mrozów panujących w Polsce i wybrali się do cieplejszych krajów. Na jednej z instagramowych fotografii widzimy partnera całującego artystkę nad brzegiem morza.

"Co ty na tę akcję 'rzucam wszystko i idę się całować'?" - czytamy w opisie romantycznych zdjęć Sarsy.

Fani artystki w komentarzach zwrócili uwagę na odmieniony wygląd Pawła. Partner Sarsy dotychczas prezentował się bowiem w zupełnie innej fryzurze. "Jejku nie poznałem twojego starego. Gdzie jego długie włosy? Ale tak czy siak bosko wyglądacie", "Czy to Paweł? OMG, jaka zmiana" - czytamy. "Taaak, od lat ten sam haha" - odpowiedziała jednemu z obserwatorów piosenkarka.

Sarsa i jej partner Paweł na wspólnych wakacjach Instagram @sarsa_markiewicz materiał zewnętrzny

