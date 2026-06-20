Sargis podbił serca słuchaczy w Opolu. "Czasem pojawia się poczucie bezdomności"

Tegoroczne Opole należało do Sargisa. Jego utwór "Ziemia" okazał się bezkonkurencyjny w konkursie "Premier", zdobywając zarówno uznanie jury, jak i publiczności. Jak przyznał w rozmowie z PAP Life, droga do tego sukcesu nie była łatwa.

"Wcześniej dwa razy próbowałem, bez powodzenia, dostać się z innymi piosenkami do Premier w Opolu. A z 'Ziemią' zadziałała intuicja" - wspominał artysta.

Wokalista nie ukrywa, że zwycięstwo ma dla niego wyjątkowe znaczenie.

"Oczywiście bardzo się cieszę, że wszystko skończyło tak, jak się skończyło. To było spełnienie marzeń" - podkreślił.

Nagrodzona piosenka nie jest typowym festiwalowym przebojem. To osobista opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i miejsca pomiędzy dwoma światami.

Inspiracją do napisania tekstu była sytuacja, którą zobaczył w armeńskiej telewizji. Dyskusja o tym, kto ma prawo wypowiadać się o swoim kraju, przywołała jego własne doświadczenia.

"Pomimo mojej wielkiej miłości do Polski i do Armenii, które traktuję jak swoje dwie ojczyzny, czasem pojawia się poczucie pewnej bezdomności" - wyznał.

Choć do Polski przyjechał jako niespełna dwuletnie dziecko, zdarzały się momenty, które przypominały mu o jego odmiennym pochodzeniu. Jednocześnie wie, że podobne odczucia mogłyby towarzyszyć mu także w Armenii, gdzie nie mieszka na stałe.

"Iloma językami władasz, tyloma jesteś ludźmi"

Sargis wychował się na Śląsku, ale w domu rodzinnym mówiło się wyłącznie po ormiańsku. To właśnie dzięki rodzinie od najmłodszych lat poznawał kulturę i historię kraju swoich przodków.

W rozmowie z PAP Life przywołał słowa swojej babci, które szczególnie zapadły mu w pamięć.

"Iloma językami władasz, tyloma jesteś ludźmi, bo każdy język ma swoją wrażliwość i swój ładunek emocjonalny w każdym słowie" - mówiła.

Artysta przyznaje, że w Polsce i Armenii czuje się nieco inaczej, jednak nie traktuje tego jako sprzeczności.

"Moje obie wersje: i ta polska, i ormiańska, są prawdziwe" - zaznaczył.

Sargis wyniósł muzykę z domu

Rodzice wokalisty przyjechali do Polski na początku lat dwutysięcznych w poszukiwaniu lepszego życia. Mimo emigracji nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach.

"Rodzice bardzo dbali o tradycje ormiańskie, wychowałem się w bardzo patriotycznym domu, mówiliśmy wyłącznie po ormiańsku" - opowiadał.

Muzyka towarzyszyła rodzinie od zawsze. Ojciec grał na akordeonie, matka śpiewała, a rodzinne spotkania zamieniały się w prawdziwe muzyczne biesiady.

"Tata opowiadał nam o historii Armenii i po prostu zaszczepił w nas miłość do ojczyzny" - wspomina.

Dumny z Armenii, zakochany w Polsce

Sargis podkreśla, że nigdy nie próbował ukrywać swojego pochodzenia. Wręcz przeciwnie - przez lata starał się przybliżać Polakom historię i kulturę Armenii.

"Bycie Ormianinem zawsze było dla mnie dumą i wielkim szczęściem. Tak samo, jak bycie dumnym obywatelem Polski" - powiedział.

Artysta nie ma wątpliwości, że polska kultura stała się ważną częścią jego tożsamości.

"Wzrusza mnie 'Rota', Młynarski, Szymborska, Osiecka i te wszystkie 'Szczęść Boże' na górskiej trasie" - wyznał.

Debiutancka płyta już jest. "Zaproszenie do mojego świata"

19 czerwca ukazał się pierwszy album wokalisty zatytułowany po prostu "Sargis". Jak tłumaczy artysta, taki tytuł nie jest przypadkowy.

"To jest pierwsze zapoznanie się ze słuchaczami, zaproszenie ich do mojego świata" - powiedział.

Na albumie znalazło się osiem autorskich kompozycji oraz jeden tradycyjny utwór ormiański w nowej aranżacji.

"Moim największym marzeniem jest po prostu żyć muzyką, pisać kolejne piosenki. Oczywiście również żyć z muzyki, bo wtedy to jest piękne połączenie" - podsumował w rozmowie z PAP Life.





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