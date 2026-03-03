Wraz z końcem 2025 r. w mediach pojawiły się doniesienia o romskim ślubie Viki Gabor. Bogdan Trojanek opublikował w sieci relacje z ceremonii, ogłaszając, że piosenkarka związała się z jego wnukiem, Giovannim. "Pobrali się według tradycji naszej, romskiej. Nie złamali prawa romskiego, uciekli z sobą. Tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie i oni. Mili państwo, od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki Gabor jest w rodzinie mojego wnuczka" - mówił na jednym z nagrań słynny romski muzyk i aktywista.

Udostępnione relacje prędko zniknęły jednak z internetu przez masę negatywnych komentarzy wobec Viki i Giovanniego. Część osób bezpodstawnie krytykowała młodą parę, na co Trojanek postanowił zareagować. Pojawił się w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN", gdzie przybliżył widzom romskie tradycje. Zdradził kulisy zaślubin oraz błogosławieństwa od starszyzny, a także ujawnił, że młodą parę czeka jeszcze kilkudniowe wesele.

"To było takie cygańskie błogosławieństwo. Od tego się u nas zaczyna. Na pewno zaskoczymy jeszcze wszystkich, bo to nie jest koniec. To jest początek. (…) To wesele musi być, według tradycji, takie pięciodniowe. Emocje opadną i zaskoczymy wszystkich jeszcze" - stwierdził założyciel zespołu Terne Roma.

Viki Gabor milczała po romskich zaślubinach. Później potwierdziła, że jest zaręczona

18-letnia gwiazda Eurowizji Junior przez pewien czas nie zabierała głosu w sprawie, lecz wreszcie - ku uciesze fanów - postanowiła podsumować wydarzenia z własnej perspektywy. Artystka podkreśliła, że uroczystości, które miały miejsce, odbyły się na zasadzie zaręczyn. "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - pisała na swoim Instagramie. "No, nie wiecie nic (o kulturze romskiej - przyp. red.), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu" - dodała w rozmowie z Eską. Warto przypomnieć, że ślub zawarty w romskiej tradycji nie ma skutków obowiązujących w polskim prawie.

Tak Roxie Węgiel skomentowała romski ślub Viki Gabor. "Mam nadzieję, że jest szczęśliwa"

Po kilku tygodniach od uroczystości ślubnych Viki Gabor internauci oraz media wciąż żyją całą sytuacją. Wiele osób zastanawia się, jak na małżeństwo koleżanki z branży zareagowali inni artyści. Jakiś czas temu głos zabrała Roxie Węgiel, która - podobnie jak Viki - zasłynęła w show-biznesie jako dziecięca gwiazda. Obie artystki występowały niegdyś w "The Voice Kids" i obie podbiły serca jurorów oraz publiczności na Eurowizji Junior, przynosząc Polsce zwycięstwo. Co więcej - Roksana również swego czasu wywołała poruszenie w mediach, ogłaszając związek, a następnie ślub, ze starszym o 9 lat Kevinem Mglejem.

"Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć" - mówiła Roxie w rozmowie z Eską, niedługo po ogłoszeniu ślubu Viki.

Teraz to Sara James została zapytana o ślub 18-letniej koleżanki z branży. Padły wymowne słowa

Teraz o zamieszanie związane z romskim ślubem zapytana została kolejna gwiazda "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior - Sara James. Artystka jest jedynie rok młodsza od niedawnej panny młodej, przez co być może łatwiej jest jej zrozumieć wybory 18-latki. W rozmowie z "Super Expressem" padło pytanie o ocenę decyzji życiowych Viki Gabor, lecz Sara nie była chętna do krytyki czy też aprobaty. Skwitowała pytanie wymownymi słowami.

"Nie wiem. Ja myślę, że w ogóle... Dlaczego miałabym się też wypowiadać? To jest totalnie nie moje życie i dziewczyny też się nie wypowiadają na temat mojego. Więc uważam, że każdy niech robi, co chce. Jeśli kogoś kocha, to fantastycznie i that's it" - powiedziała piosenkarka.

Młoda gwiazda nie chciała podsycać plotek i kontynuować medialnej dyskusji - postanowiła uciąć temat, nie oceniając wyborów Viki w żaden sposób. Dopytana o to, czy życzy koleżance po fachu szczęscia, odpowiedziała: "Zdecydowanie i życzę wszystkim szczęścia. To jest chyba najważniejsze w życiu".

