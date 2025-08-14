Sara James zachwyca słuchaczy nie tylko w Polsce, ale i za oceanem. Wokalistka w 2021 roku pojawiła się w programie "The Voice Kids", później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior, gdzie udało jej się zająć 2. miejsce. Następnie wystąpiła w amerykańskim "Mam Talent". Tam, Simon Cowell docenił jej talent, wciskając Złoty Przycisk. Warto zaznaczyć, że w tym roku artystka świętować będzie dopiero swoje 17. urodziny!

Sara James ponownie w amerykańskim "Mam Talent"

Jak widać, amerykańscy odbiorcy wyjątkowo polubili Sarę James. Pojawiała się ona w "Mam Talent" jako uczestniczka oraz gość specjalny. Teraz sytuacja się powtórzyła. Piosenkarka mogliśmy ponownie oglądać na ekranie w ramach celebracji 20. urodzin programu.

Wokalistka zaprezentowała się przed amerykańskimi słuchaczami w specjalnej części przygotowanej przez znanych uczestników show. Oprócz Sary James na scenie pojawili się m.in. Richard Goodall i Avery Dixon.

"Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bycie jedną z artystek, które wybrano spośród wszystkich edycji, aby wystąpiły na scenie, to dla mnie prawdziwy zaszczyt" - pisała na swoim Instagramie Sara James.

Nagranie z występu opublikowane w serwisie YouTube zebrało masę pozytywnych reakcji. Internauci nie szczędzili dobrych słów, pisząc: "Tak cieszę się, że znowu widzę ją w AGT. Ma niesamowity głos i jeszcze lepszą osobowość", "Głos Sary James jest niesamowity", "Yesss królowa Sara! Polska jest z ciebie dumna!".

