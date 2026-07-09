Sara James zamknęła ważny rozdział. Fani ruszyli z gratulacjami

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Od kilku lat udowadnia, że potrafi łączyć naukę z intensywnie rozwijającą się karierą muzyczną. Teraz Sara James ma kolejny powód do świętowania. 18-letnia wokalistka poinformowała, że pomyślnie zdała egzamin maturalny. Radosną nowiną przekazała fanom w mediach społecznościowych, kończąc tym samym jeden z najważniejszych etapów swojej edukacji.

Sara James pochwaliła się zdaną maturąArtur ZawadzkiEast News

Ostatnie miesiące były dla Sary James wyjątkowo wymagające. Artystka, która od kilku lat regularnie koncertuje i bierze udział w międzynarodowych projektach muzycznych, równolegle przygotowywała się do egzaminu dojrzałości. Pogodzenie obowiązków szkolnych z życiem zawodowym nie należało do prostych zadań, dlatego wyniki matur miały dla niej szczególne znaczenie.

8 lipca, kiedy ogłoszono rezultaty tegorocznych egzaminów, wokalistka mogła odetchnąć z ulgą. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła krótką relację, w której nie kryła emocji.

"Matura zdanaaa. Let's goooo!!!" - napisała.

Do wpisu dołączyła zdjęcie z ogromnym bukietem czerwonych róż. Wszystko wskazuje na to, że kwiaty były symbolem świętowania tego ważnego sukcesu.

Zobacz również:

Michał Wiśniewski zabrał głos ws. rozwodu
Pop

To "najtrudniejsze rozstanie w jego życiu". Michał Wiśniewski wyznał, czy udaje mu się utrzymać kontakt z synami

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Największy stres wywoływała matematyka

Choć na scenie Sara James sprawia wrażenie niezwykle pewnej siebie, przed egzaminami otwarcie mówiła o towarzyszących jej obawach. Najwięcej emocji budziła matematyka, z którą, jak sama przyznawała, zmagała się od najmłodszych lat.

"Chyba matematyka. Nigdy nie byłam umysłem ścisłym. Polski czy angielski nie sprawiają mi większych problemów, ale matematyka zawsze była dla mnie trudna. Po prostu nigdy jej nie rozumiałam. Odkąd pamiętam, miałam z nią kłopoty" - mówiła w rozmowie z Michałem Hanczakiem dla Radia ESKA.

Artystka zdradziła również, że intensywny rozwój kariery sprawił, iż nie mogła poświęcić na naukę tyle czasu, co większość maturzystów. Liczne wyjazdy i zobowiązania zawodowe wymagały od niej dobrej organizacji i systematyczności.

Nie tylko matematyka spędzała jej sen z powiek

Przed rozpoczęciem egzaminów Sara James z dystansem komentowała także przygotowania do języka polskiego. W dniu pierwszej matury zwróciła się do swoich obserwatorów, żartując z możliwych tematów wypracowania.

"Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj, że jeśli będzie motyw wojny, to wychodzę z tej matury" - mówiła z uśmiechem w mediach społecznościowych.

Jak pokazały opublikowane wyniki, stres okazał się większy niż rzeczywiste trudności egzaminacyjne. Wokalistka bez przeszkód zaliczyła wszystkie obowiązkowe egzaminy.

Kolejne osiągnięcie na imponującej liście sukcesów

Sara James przystąpiła do matury jako uczennica klasy o profilu językowym. Zdawała obowiązkowe egzaminy z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym oraz język angielski na poziomie rozszerzonym.

Dla 18-letniej artystki ukończenie szkoły średniej jest kolejnym ważnym momentem w karierze. Publiczność poznała ją dzięki zwycięstwu w programie "The Voice Kids". Później reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, a jej talent dostrzegła również międzynarodowa publiczność po udziale w amerykańskiej edycji programu "Mam talent". Mimo licznych zawodowych sukcesów nie zrezygnowała z edukacji i właśnie dopisała do swojej listy osiągnięć także zdany egzamin dojrzałości.


Po ostatnich miesiącach sukcesów Maks Tachasiuk wystąpił na Open'er Festivalu! "Mam wrażenie, że nie zasługuję" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze