25 września Sara James opublikowała nowy singiel, zatytułowany "Zrób to dla mnie". To pierwsza od dłuższego czasu piosenka 18-latki nagrana w języku polskim. Dotychczas gwiazda konsekwentnie tworzyła utwory w języku angielskim, chcąc rozwijać swoją karierę nie tylko na naszym rynku. Nie bez powodu w przeszłości próbowała także swoich sił w amerykańskiej wersji "Mam talent", robiąc wrażenie na zagranicznej publiczności oraz jurorach, z których najbardziej surowy Simon Cowell wcisnął dla niej tzw. złoty przycisk.

Sara James z nowym singlem! "To mój pierwszy numer po polsku od mega długiego czasu"

"You guys, to okładka do mojej nowej nuty 'ZRÓB TO DLA MNIE' (...) To mój pierwszy numer po polsku od mega długiego czasu, więc mam nadzieję, że przyjmiecie go najlepiej na świecie!" - pisała na swoim Instagramie wokalistka, zapowiadając premierę piosenki.

Powrót do nagrywania po polsku niewątpliwie jest dla Sary ważnym wydarzeniem. Nowym utworem artystka wkroczyła w dużo odważniejszy etap swojej kariery i wszystko wskazuje na to, że stara się zerwać z wizerunkiem dziecięcej gwiazdy.

Odważniejsza wersja Sary James zachwyciła fanów. "Skala światowa"

Utwór utrzymany jest w klimacie elektroniki i R&B, a jego melodia przywołuje na myśl twórczość gwiazd takich jak Rihanna czy Beyonce. Sara James pokazuje w nim coraz dojrzalsze podejście do autorskiego repertuaru, które można było zauważyć już przy utworze "Price Tag", wydanym w kwietniu tego roku. Single wyraźnie odcinają się od ery "Playhouse" i mogą zwiastować prawdziwą przemianę młodej artystki.

Do piosenki "Zrób to dla mnie" powstał także klimatyczny teledysk, utrzymany w czarno-białej kolorystyce. Występuje w nim sama Sara, która pozuje do kamery w różnych przestrzeniach - hotelowych pokojach, na marmurowych schodach czy w łazience.

"Ten utwór, wykonanie i teledysk są tak doskonałe", "Ta piosenka to totalny sztos, nie mogę przestać słuchać", "Absolutny banger i do tego ten teledysk!", "Tekst i teledysk - WOW! Skala światowa", "Mamy Rihannę w domu", "Ogień totalny" - piszą podekscytowani fani w komentarzach w serwisie YouTube.