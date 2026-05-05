4 maja obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Niespełna tydzień wcześniej Sara James zaprezentowała fanom swój najnowszy teledysk "Price Tag".

"No dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. (...) Moi drodzy, powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury. Liczymy na co? Na motyw miasta manifestujemy?" - powiedziała niespełna 18-letnia wokalistka w nagraniu opublikowanym w relacji na Instagramie na kilka chwil przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu maturalnego.

Sara James podchodzi do matury. Jakiego przedmiotu się obawia?

5 maja o godz. 9 rano rozpoczął się pisemny egzamin z matematyki (poziom podstawowy). To właśnie ten przedmiot stwarza największe problemy Sarze James.

"Matma jest dla mnie taka, no... Bo ja, wiesz, no, nigdy nie byłam ścisłym umysłem, więc generalnie ja polski, angielski to tam luz, ale ta matma jest dla mnie ciężka, bo ja po prostu nigdy tego nie kumałam. Od samego dzieciaka zawsze miałam problemy z matmą" - opowiadała niedawno w rozmowie z Radiem Eska.

Sarę czekają jeszcze pisemne matury z języka angielskiego (poziom podstawowy 5 maja, poziom rozszerzony 7 maja) oraz polskiego (poziom rozszerzony 20 maja). Dodatkowo do zdania będzie miała egzaminy w formie ustnej.

W 2022 r. nastolatka przeszła na edukację indywidualną ze względu na rozwój swojej kariery muzycznej.

Kim jest Sara James?

Młoda wokalistka dorastała niemal na oczach całej Polski. W 2021 r. dała się poznać szerszej publiczności, występując w czwartej edycji "The Voice Kids". Podopieczna Barona i Tomsona wygrała ten program TVP, a następnie została reprezentantką Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Ostatecznie zajęła 2. miejsce, a wkrótce pokochała ją nie tylko Polska i Europa.

Sara zgłosiła się do 17. edycji "America's Got Talent", gdzie była pierwszą Polką, której udało się dotrzeć aż do wielkiego finału (złoty przycisk wcisnął Simon Cowell). Po zakończeniu talent show zyskała uznanie i rozgłos w branży, jej talent został zauważony przez wpływowe nazwiska i obecnie artystka uznawana jest za jedną z topowych gwiazd popu w naszym kraju.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP