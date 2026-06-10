Przypomnijmy, że Sara James reprezentowała Polskę na Konkursie Eurowizji Junior w 2021 roku, a potem postanowiła podbić Amerykę. Zakwalifikowała się do półfinału programu "America's Got Talent", dostając się ostatecznie do rozgrywek finałowych. Na przesłuchaniach w ciemno zaśpiewała cover "lovely" Billie Eilish i poruszyła samego Simona Cowella, który wcisnął Złoty Przycisk, wysyłając tym samym Sarę do półfinału.

Wszystko zaczęło się jednak od programu "The Voice Kids", w którym Sara James wzięła udział mając zaledwie 12 lat. Piosenkarka wygrała show i za sprawą swojego talentu została przez wielu widzów nazwana polską Whitney Houston. Na autorskie utwory Sary nie trzeba było długo czekać - młoda wokalistka szybko wyklarowała swoją artystyczną wizję, której jest wierna do dziś.

Sara James zaskoczyła zmianą w wyglądzie. Postawiła na naturalny look

Najnowszy album 18-latki, "PLAYHOUSE... THE FULL STORY", wypromował takie utwory jak "Psycho", "Detox", "Salty", "Like Me", "Tiny Heart", "M.I.A.", "PASSPORT" czy "KIKI". Najnowszy utwór Sary James, zatytułowany "PRICE TAG", jest zapowiedzią jej nowego muzycznego rozdziału, którego fani oczekują jeszcze w tym roku.

"I can't believe I'm 18 yall. Mam takie poczucie, jakbym czekała na ten moment od zawsze, a teraz kiedy to już się wydarzyło, czuję się jakoś nierealnie. I'm so grateful for all the people I have around me. Tak cudownie było zobaczyć Was wszystkich razem, dziękuję. Jak ktoś mnie zna to wie, że od zawsze miałam fazę na wszystko co różowe i japońskie sooo obv urodzinki fully in japanese style. (...) Thank u for making me feel so special on my birthday I love yall with all my heart" - napisała w mediach społecznościowych Sara James i zapowiedziała, że teraz zaczyna nowy rozdział w swoim życiu.

Wokalistka podzieliła się z fanami zdjęciami ze swojej imprezy urodzinowej, podczas której królowały różowe smakołyki, japońskie dekoracje oraz eleganckie stroje gości. Wszystkiego najlepszego!

Sara James podczas swojej imprezy urodzinowej Instagram: @sara_james_music materiał zewnętrzny

Sara James o ekscytacji przed występem na Fryderykach. "Jestem zaszczycona tym, że album po angielsku, 'Playhouse', został doceniony w Polsce" interia INTERIA.PL



