Sara James to młoda wokalistka, która zasłynęła na polskim rynku muzycznym dzięki show TVP "The Voice Kids". Niedługo po programie zaczęła rozwijać także swoją karierę międzynarodową. Zachwyciła jurorów "America's Got Talent", gdzie była pierwszą Polką, której udało się dotrzeć aż do wielkiego finału. Prędko zyskała uznanie i rozgłos w branży - jej talent został zauważony przez wpływowe nazwiska. Obecnie jej drzwi do globalnej kariery są szeroko otwarte.