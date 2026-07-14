Sara James to młoda wokalistka, której największą popularność wśród polskiej publiczności przyniósł udział w show TVP "The Voice Kids". W czwartej edycji programu dotarła aż do finału, gdzie pokonała wszystkich uczestników i zwyciężyła, stając się fenomenem. Następnie została wybrana reprezentantką Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Piosenka "Somebody" przyniosła jej zaszczytne drugie miejsce w międzynarodowej rywalizacji.

Kolejne sukcesy Sary wykroczyły poza kraj - artystka została m.in. pierwszą Polką, której udało się dotrzeć do finału "America's Got Talent". Dziś na jej koncie znajduje się już album długogrający "PLAYHOUSE", a także liczne artystyczne projekty, takie jak Babie Lato 2025 (podczas którego nagrywała piosenki i występowała na trasie z Margaret oraz Zalią) czy duet "Dziś mnie mija cały świat" ze Szczylem. Ostatnim wydaniem, jakim młoda artystka podzieliła się z fanami, była rozszerzona wersja debiutanckiej płyty - "PLAYHOUSE... THE FULL STORY" - która ukazała się w październiku 2025 r.

Sara James stawia na eksperymenty wizerunkowe. Na nowych zdjęciach pokazała odważną fryzurę!

18-letnia artystka słynie nie tylko ze swojego wyjątkowego muzycznego talentu, lecz także z oryginalnego stylu. Nieraz zachwycała fanów stylizacjami, których nie powstydziłyby się zagraniczne gwiazdy show biznesu. Chętnie eksperymentuje też z kolorowymi soczewkami, kolczykami oraz fryzurami - na jej głowie widniały już czerwone, krótkie włosy, długie i ciemne doczepy, warkoczyki, pasemka, a nawet odcień blondu wpadający w platynę. Teraz autorka hitu "Psycho" ponownie zaskoczyła metamorfozą.

Na Instagramie Sary James pojawiła się nowa seria zdjęć, którą piosenkarka zaprezentowała swój odmieniony wizerunek. Na jej głowie dostrzec można szalony, pastelowy róż! Odważny kolor włosów to prawdopodobnie zasługa peruki, lecz nawet taka krótkotrwała zmiana nie przypadła do gustu wszystkim obserwującym.

Fani Sary James są podzieleni. "Po co ty sobie to robisz?" kontra "Ślicznie"

Pod nowym postem 18-latki pojawiły się dziesiątki komentarzy. Część fanów Sary wyraziła swoje niezadowolenie z metamorfozy wokalistki, podkreślając, że kontrowersyjny kolor do niej nie pasuje. "Nie, nie, nie", "Po co Ty sobie to robisz? Jesteś piękną młodą dziewczyną, a się oszpecasz takimi dziwadłami. Gdzie się podziała ta skromna Sara?", "Co to za moda, żeby się tak oszpecać. Nie trzeba wszystkiego naśladować od Kardashianek", "Już nie ma co ze sobą zrobić..." - czytamy.

Znaczna większość fanów piosenkarki zachwyciła się jednak jej odświeżonym wyglądem i pochwaliła nową fryzurę. "OMG, tego się nie spodziewałem. Nasza Cool Mom", "Swag", "Jestem pozytywnie zaskoczona", "Modelka!", "Piękna", "Hot Pinky", "Ślicznie", "My fashion icon", "Diva!" - piszą słuchacze.