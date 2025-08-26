Przypomnijmy, że Sara James reprezentowała Polskę na Konkursie Eurowizji Junior w 2021 roku, a potem postanowiła podbić Amerykę. Zakwalifikowała się do półfinału programu "America's Got Talent", dostając się ostatecznie do rozgrywek finałowych. Na przesłuchaniach w ciemno zaśpiewała cover "lovely" Billie Eilish i poruszyła samego Simona Cowella, który wcisnął Złoty Przycisk, wysyłając tym samym Sarę do półfinału.

Sara James zaskoczyła zmianą w wyglądzie. Postawiła na naturalny look

Najnowszy album 17-latki, "PLAYHOUSE", wypromował takie utwory jak "Psycho", "Detox", "Salty", "Like Me" czy "Tiny Heart". Najnowszy kawałek wokalistki, "KIKI", od miesięcy wybrzmiewał na jej koncertach, a teraz jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

Nowe projekty, koncerty i współprace wymagają od artystów ciągłego dbania o swój wizerunek, który stale musi być spójny z tworzoną sztuką. Nie inaczej jest w przypadku Sary James - jeszcze niedawno, przy okazji projektu Babie Lato ("Co za noc"), w którym pomogły Sarze Margaret i Zalia, 17-latka nosiła blond warkocze. Na głowie młodej wokalistki gościły już rozmaite kolory - nawet krwistoczerwony! Teraz gwiazda ponownie zaskoczyła swoich obserwujących na Instagramie, stawiając na naturalny look.

"Tego sezonu stawiamy na krótkie" - oświadczyła na Instagramie Sara James, krótka pochwaliła się wizytą u fryzjera. Gwiazda skróciła swoje kręcone włosy, podkreśliła naturalny, ciemny kolor i postawiła na prostotę. Internauci chętnie komentują metamorfozę nastolatki.

"Wyglądasz jak młoda Whitney Houston", "Omg, jest nie do poznania!", "Bardzo ci pasuje", "Podobieństwo do Whitney Houston jest uderzające", "Zostań w takich", "Nie mogę się napatrzeć", "Gratulujemy decyzji" - piszą internauci pod postem Sary James.

