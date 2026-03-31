Sara James to młoda wokalistka, którą Polacy poznali za sprawą show TVP "The Voice Kids". Pojawiła się w czwartej edycji programu i z miejsca stała się fenomenem. Dotarła aż do finału, w którym udało jej się pokonać pozostałych uczestników i zwyciężyć. Następnie została reprezentantką Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Piosenka "Somebody" przyniosła jej zaszczytne drugie miejsce w międzynarodowej rywalizacji.

Wówczas Sara zaczęła rozwijać swoją karierę nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Zgłosiła się do 17. edycji "America's Got Talent", gdzie była pierwszą Polką, której udało się zajść aż do finału. Zyskała dzięki temu uznanie ekspertów i rozgłos w branży.

Dziś na swoim koncie Sara James ma już album długogrający "PLAYHOUSE", a także liczne artystyczne projekty, takie jak Babie Lato 2025 (podczas którego nagrywała piosenki i występowała na trasie z Margaret oraz Zalią) czy duet "Dziś mnie mija cały świat" ze Szczylem. Ostatnim wydaniem, jakim młoda artystka podzieliła się z fanami, była rozszerzona wersja debiutanckiej płyty - "PLAYHOUSE... THE FULL STORY" - która ukazała się w październiku 2025 r.

Sara James opublikowała fragment niewydanej piosenki. Opowie w niej o swoim dzieciństwie

Teraz na instagramowym koncie wokalistki pojawiła się zapowiedź nowej twórczej ery. Sara James opublikowała krótkie nagranie, którego podkładem muzycznym została niewydana jeszcze piosenka w języku angielskim. Artystka dała fanom jej przedsmak, zdradzając nie tylko melodię, ale też kilka wersów. Jak się okazuje, opowie w utworze o swoim dzieciństwie, a także o problemach rodzinnych, z którymi zmagała się w przeszłości.

"Od kiedy tylko pamiętam, byłam zdana na siebie. Mama miała pewne problemy, a mojego taty nie było w domu. Muszę podziękować mojej niani za miłość, którą mi okazała, bo ona i wujek Karol musieli wychować mnie, jak swoje dziecko" - śpiewa w przedpremierowym fragmencie Sara.

Fani zareagowali natychmiast! Wręcz błagają Sarę James o wydanie nowego utworu

"Zrobiłam tę piosenkę niedawno. Powinnam ją wydać?" - czytamy w opisie nagrania 17-latki. Fani zareagowali błyskawicznie, zapewniając Sarę w komentarzach, że utwór powinien ukazać się jak najszybciej. "Diva nadchodzi!!!", "Wreszcie", "Rewelacja!", "Nowa muza!!!", "Wydaj to, dziewczyno", "Tęskniliśmy", "Błagam, wypuszczaj to", "Powrót królowej", "Comeback Sary, to wszystko, czego mi było trzeba. Dzięki, dziewczyno", "Banger się zapowiada" - piszą słuchacze na Instagramie.

