Sandra Kubicka ucina spekulacje o rozstaniu z Baronem. Wystarczyło jedno zdanie

Relacja Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona od początku budziła duże zainteresowanie. Po ślubie para chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych obrazem rodzinnej codzienności.

Z czasem jednak pojawiły się pierwsze sygnały kryzysu. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że małżonkowie próbują odbudować relację, rzeczywistość okazała się inna. Para stanęła przed sądem w Warszawie, rozpoczynając formalny proces rozwodowy.

Pierwsza rozprawa trwała zaledwie kilkanaście minut i nie przyniosła rozstrzygnięcia. Wszystko wskazuje na to, że sprawa może potrwać dłużej, zwłaszcza że w grę wchodzą mediacje. Kolejny termin wyznaczono na 16 marca 2026 roku.

Jedno zdanie, które zmieniło narrację

W przestrzeni publicznej szybko pojawiły się spekulacje. Internauci próbowali ustalić, kto zakończył związek, często odwołując się także do wcześniejszej relacji muzyka z Julią Wieniawą.

Pod jednym z wpisów w mediach społecznościowych pojawił się komentarz sugerujący, że to Baron miał porzucić swoje partnerki. "Obie niedojrzałe i Baron je zostawił… żal mi tylko synka Leona" - napisała internautka.

Sandra Kubicka nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi. Jej reakcja była natychmiastowa i jednoznaczna: "To my go zostawiłyśmy".

Tym samym modelka nie tylko odniosła się do własnego małżeństwa, ale też stanęła w obronie Julii Wieniawy, sugerując, że historia ich relacji z muzykiem miała podobny finał.

Rozstanie pod lupą opinii publicznej

Choć formalnie Kubicka i Baron wciąż są małżeństwem, ich związek należy już do przeszłości. Oboje starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jednocześnie utrzymując kontakt ze względu na wspólne dziecko. Nie brakuje przy tym emocji i symbolicznych gestów. Po jednej z rozpraw Baron miał zwrócić się do swojej żony słowami: "Życzę tylko dobrze", co wielu odebrało jako próbę zamknięcia pewnego etapu.

Blanka nie kryła łez w "The Voice Kids". Cleo: Zaraz zacznę płakać materiały prasowe