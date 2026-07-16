Jak zapowiadają twórcy, film "'Violetta Villas' to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy".

Tytułową rolę zagrała Sandra Drzymalska, która w 2024 roku za rolę w dramacie wojennym "Biała odwaga" otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni. W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas na nowych zdjęciach

Film reżyseruje Karolina Bielawska. Ma ona na swoim koncie m.in. dokument "Mów mi Marianna", uhonorowany m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Producentem jest Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa van Horna.

Za metamorfozę Drzymalskiej odpowiadał duński duet nominowany do Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" (2025) - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg. Efekty ich pracy możemy ocenić na pięciu nowych fotosach z filmu "Violetta Villas", zdjęciach wykonanych przez Roberta Jaworskiego. Przedstawiają one artystkę u szczytu kariery.

Pierwszy oficjalny teaser produkcji trafił do sieci 26 maja, w Dzień Matki. W zwiastunie wykorzystano piosenkę "Do ciebie, mamo", znaną również jako "List do matki".

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Violetta Villas - wielka gwiazda PRL-u

Violetta Villas zasłynęła na polskiej scenie muzycznej jeszcze w latach 60. Wśród jej największych przebojów znajdziemy m.in. "Do ciebie mamo" czy "Przyjdzie na to czas". Kilkukrotnie występowała na festiwalu w Opolu, wydawała muzykę w dziesięciu różnych językach oraz współpracowała z wieloma artystami takimi jak Bogdan Czyżewski, Tadeusz Woźniakowski, Kazimierz Kowalski czy Michał Wiśniewski.

Artystka zmarła 5 grudnia 2011 roku w swoim domu w Lewinie Kłodzkim, a pochowana została 19 grudnia na cmentarzu Powązkowskim. Artystkę pożegnało wówczas kilka tysięcy osób. Wśród nich, oprócz rodziny znaleźli się również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze gminy Lewin Kłodzki oraz gwiazdy takie jak Ewa Kasprzyk, Mieczysław Gajda, Waldemar Kocoń, Andrzej Rosiewicz czy Michał Wiśniewski.