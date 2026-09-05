Sanah zaliczyła wywrotkę na scenie. Wcześniej poczęstowała widzów ciastem

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Ponad 60 tys. osób, trzy godziny muzyki i goście reprezentujący różne pokolenia polskiej sceny. Sanah zakończyła stadionową trasę koncertem w Warszawie, ale nie wszystko tego wieczoru przebiegło zgodnie z planem. Podczas "Eldorado" wokalistka poślizgnęła się na mokrej scenie.

SanahLukasz KalinowskiEast News

Koncert na PGE Narodowym był finałem trasy "sanah NA STADIONACH". Wokalistka przygotowała na ten wieczór około 40 utworów, rozbudowaną scenografię i kilka niespodzianek. Pogoda postanowiła jednak dopisać własny punkt do scenariusza.

Po ulewie scena zrobiła się śliska. Sanah przekonała się o tym podczas wykonywania "Eldorado", kiedy ruszyła w stronę publiczności. W pewnym momencie straciła równowagę i przewróciła się.

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Cała sytuacja wyglądała groźnie, ale trwała zaledwie chwilę. Sanah szybko wstała, uśmiechnęła się i bez zatrzymywania muzyki kontynuowała występ. Nie było też widać, by upadek przeszkodził jej w dalszej części utworu.

Nagrania wykonane przez fanów niemal natychmiast pojawiły się w mediach społecznościowych. Internauci docenili spokój wokalistki, a część komentarzy nawiązywała do wykonywanej w tym momencie piosenki.

"Zuzia to nawet upada z wielką klasą" - napisała jedna z osób. "Utopiła się w tańcu, ale w jakim stylu" - skomentował inny internauta.

Kto wystąpił z Sanah na Narodowym?

Finał trasy trwał około trzech godzin. Obok największych przebojów Sanah w programie znalazły się jej interpretacje polskiej poezji, między innymi "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej, "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz "Inwokacja" Adama Mickiewicza.

Lista gości była długa. Kayah zaśpiewała z Sanah "Byłam różą", a Kwiat Jabłoni pojawił się przy "Szarym świecie". Na scenę wyszedł również Sobel.

Jedną z większych niespodzianek okazał się udział grupy Jeden Osiem L. Formacja przypomniała razem z gospodynią koncertu swój największy przebój "Jak zapomnieć".

Sanah przeleciała nad fanami

Stadionowa oprawa pozwoliła wokalistce wyjść daleko poza klasyczny koncert. Przypięta do uprzęży Sanah przeleciała nad publicznością w kierunku drugiej sceny, a po drodze częstowała widzów ciastem. Jednej z fanek oddała również swoje buty.

W pewnym momencie na scenie zjawił się Maciej Musiał, który zaczął ją sprzątać. Było to nawiązanie do internetowych nagrań aktora, w których wykonywał podobne zadanie u innych znanych osób.

Nie zabrakło też prywatnego akcentu. Podczas "2:00" Sanah pojawiła się z mężem. Para odtworzyła scenę na dziobie statku znaną z "Titanica". Partner artystki rzadko pokazuje się publicznie, dlatego ten fragment koncertu szybko zwrócił uwagę fanów.


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