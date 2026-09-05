Sanah zaliczyła wywrotkę na scenie. Wcześniej poczęstowała widzów ciastem

Koncert na PGE Narodowym był finałem trasy "sanah NA STADIONACH". Wokalistka przygotowała na ten wieczór około 40 utworów, rozbudowaną scenografię i kilka niespodzianek. Pogoda postanowiła jednak dopisać własny punkt do scenariusza.

Po ulewie scena zrobiła się śliska. Sanah przekonała się o tym podczas wykonywania "Eldorado", kiedy ruszyła w stronę publiczności. W pewnym momencie straciła równowagę i przewróciła się.

Cała sytuacja wyglądała groźnie, ale trwała zaledwie chwilę. Sanah szybko wstała, uśmiechnęła się i bez zatrzymywania muzyki kontynuowała występ. Nie było też widać, by upadek przeszkodził jej w dalszej części utworu.

Nagrania wykonane przez fanów niemal natychmiast pojawiły się w mediach społecznościowych. Internauci docenili spokój wokalistki, a część komentarzy nawiązywała do wykonywanej w tym momencie piosenki.

"Zuzia to nawet upada z wielką klasą" - napisała jedna z osób. "Utopiła się w tańcu, ale w jakim stylu" - skomentował inny internauta.

Kto wystąpił z Sanah na Narodowym?

Finał trasy trwał około trzech godzin. Obok największych przebojów Sanah w programie znalazły się jej interpretacje polskiej poezji, między innymi "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej, "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz "Inwokacja" Adama Mickiewicza.

Lista gości była długa. Kayah zaśpiewała z Sanah "Byłam różą", a Kwiat Jabłoni pojawił się przy "Szarym świecie". Na scenę wyszedł również Sobel.

Jedną z większych niespodzianek okazał się udział grupy Jeden Osiem L. Formacja przypomniała razem z gospodynią koncertu swój największy przebój "Jak zapomnieć".

Sanah przeleciała nad fanami

Stadionowa oprawa pozwoliła wokalistce wyjść daleko poza klasyczny koncert. Przypięta do uprzęży Sanah przeleciała nad publicznością w kierunku drugiej sceny, a po drodze częstowała widzów ciastem. Jednej z fanek oddała również swoje buty.

W pewnym momencie na scenie zjawił się Maciej Musiał, który zaczął ją sprzątać. Było to nawiązanie do internetowych nagrań aktora, w których wykonywał podobne zadanie u innych znanych osób.

Nie zabrakło też prywatnego akcentu. Podczas "2:00" Sanah pojawiła się z mężem. Para odtworzyła scenę na dziobie statku znaną z "Titanica". Partner artystki rzadko pokazuje się publicznie, dlatego ten fragment koncertu szybko zwrócił uwagę fanów.



