Piosenka "itepe itede" została przygotowana specjalnie z myślą o drugim sezonie projektu Enklawa. Po raz pierwszy sanah zaśpiewała malutki fragment podczas charytatywnego streamu Łatwoganga, który z wypiekami na twarzy śledziła niemal cała Polska.

Później wokalistka wykonywała fragmenty na swoich koncertach, a nagrania szybko zaczęły żyć własnym życiem w mediach społecznościowych. Teraz singiel "itepe itede" doczekał się oficjalnej premiery.

Wizualnym dopełnieniem singla jest oniryczny teledysk w reżyserii Arka Nowakowskiego, który przenosi sanah do zaczarowanego ogrodu, pełnego magii i koloru. Za jego produkcję odpowiada dom produkcyjny Papaya. Premierze towarzyszyła również sesja zdjęciowa autorstwa Kamila Kotarby.

sanah ucieka na działkę. "itepe itede" z zaproszeniem do Enklawy

Projekt Enklawa w tym roku zmienia formułę - zaproszeni artyści prezentują autorskie kompozycje stworzone wyłącznie na potrzeby projektu.

"sanah ucieka przed codziennym pędem na ogródek działkowy, żeby łapać dystans i wiatr we włosy w kolejnej odsłonie ENKLAWY. 'itepe itede' wciąga tak bardzo, że cały świat na chwilę przestaje istnieć. (Jak coś, to ostrzegaliśmy)" - czytamy w opisie klipu.

Dodajmy, że w sierpniu premierę będzie miał singel Sokoła, a finałem sezonu będzie wyjątkowe wydarzenie nawiązujące do charakterystycznego dla Enklawy klimatu ogródków działkowych, podczas którego wybrzmią wszystkie tegoroczne utwory.

10 lipca sanah da przedostatni koncert z tegorocznej stadionowej trasy - wystąpi na Chorten Arena w Białymstoku. "dziś delektuję się deszczem na stadionie w Białymstoku, i kałużami, i ślizgami itepe itede" - napisała wokalistka.

Finał trasy odbędzie się 14 sierpnia na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Dotychczasowy dorobek płytowy zamyka "Dwoje ludzieńków" (podwójna platyna) z maja 2025 r. - druga odsłona projektu z polską poezją. Pierwsza - "Sanah śpiewa poezyje" z 2022 r. - była ogromnym sukcesem komercyjnym, zdobywając tytuł diamentowej płyty za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

Do nagrań albumu "Dwoje ludzieńków" sanah zaprosiła Krzysztofa Zalewskiego ("Eviva l'arte!" Kazimierza Przerwy-Tetmajera), Michała Bajora ("Elegia o... [chłopcu polskim]" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), Annę Marię Jopek ("Kochałam Pana" Agnieszki Osieckiej), Melę Koteluk ("Maj 1939" Zuzanny Giczanki), Kubę Badacha ("Piosenka" Czesława Miłosza), Zespół "Mazowsze" ("Jesienią" Marii Konopnickiej), Natalię Szroeder ("Był bal" Jonasza Kofty), Grzegorza Skawińskiego ("Inwokacja" Adama Mickiewicza), Katarzynę Nosowską ("Ofelia" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), Alicję Majewską ("Oczyszczenie" Tadeusza Różewicza), Kasię Kowalską ("Kiedy umrę kochanie" Haliny Poświatowskiej) i Sobla ("Dwoje ludzieńków" Bolesława Leśmiana).